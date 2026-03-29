انجام بیش از ۱۲ هزار مأموریت توسط اورژانس سقز در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، پروین خسروپور شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از عملکرد اورژانس پیشبیمارستانی این شهرستان در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۱۲ هزار و ۴۹۰ مأموریت در حوزههای مختلف از جمله تصادفات، حوادث ترافیکی و بیماران قلبی، تنفسی و مغزی انجام شده است.
خسروپور افزود: از این تعداد، ۹ هزار و ۷۶۴ مأموریت توسط پایگاههای اورژانس شهری و ۲ هزار و ۷۲۶ مأموریت نیز توسط پایگاههای جادهای انجام شده است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای اورژانس در سقز طی سال گذشته، عنوان کرد: راهاندازی پایگاه آموزشی، ایجاد پایگاه دوم موتورلانس و پایگاه ویژه بانوان از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز همچنین از اضافه شدن یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس و یک دستگاه موتورلانس به ناوگان اورژانس پیشبیمارستانی این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی و افزایش سرعت امدادرسانی انجام شده است.
