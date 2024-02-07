اورژانس سقز بیش از ۱۰ هزار مأموریت انجام داده است

پروین خسروپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان سقز با مجموع ۱۰ هزار پایگاه (۵ پایگاه شهری و ۵ پایگاه جاده‌ای) و یک واحد موتورلانس، از اول سال‌جاری تاکنون تعداد ۱۰ هزار و ۲۱۷ مأموریت انجام داده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۱۱ مورد حوادث مرتبط با حمل و نقل بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد یک هزار و ۲۱۱ مورد حوادث غیر مرتبط با حمل و نقل و بقیه موارد، یعنی ۶ هزار و ۶۹۵ مورد از جمله بیماری‌ها بوده است که در این میان بیماران قلبی و تنفسی و مسمومیت‌ها در رده‌های بعدی بوده است.

وی افزود: تعداد مأموریت‌های انجام شده توسط آمبولانس‌های داخل شهر ۷ هزار و ۹۶۴ و تعداد موارد جاده‌ای هم ۲ هزار و ۲۵۳ مأموریت بوده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز یادآور شد: تعداد مواردی که به بیمارستان‌های سطح شهر اعزام شده‌اند ۵ هزار و ۹۲۱ مورد بوده است و مابقی موارد توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان، درمان در محل انجام شده است.

خسروپور تصریح کرد: مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان سقز برای اولین بار و بسیار گسترده‌تر از میانگین کشوری، طرح همیار اورژانس را در سال ۱۴۰۲ با فراخوان عمومی در دی ماه آغاز کرده و قریب ۱۲۰۰ نفر از شهروندان سقزی در این طرح که به منظور ارتقای سلامت جامعه، برگزار می‌شود، شرکت کرده‌اند و در حال سپری کردن آموزش‌ها توسط کارشناسان این مرکز هستند.