به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان سقز با حضور در آیین تشییع پیکر مرحوم احمد امینی، از اقدام انسان‌دوستانه این خانواده در اهدای عضو تجلیل کردند.

محسن بیگلری در این مراسم با بیان اینکه اهدای عضو از زیباترین جلوه‌های انسانیت و ایثار است، اظهار کرد: این اقدام ارزشمند می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد و فرهنگی ماندگار در جامعه ایجاد کند.

همچنین ضیاالدین نعمانی، فرماندار ویژه سقز، اهدای عضو را نمادی از عشق، فداکاری و امید دانست و افزود: چنین اقداماتی نشان‌دهنده اوج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نوع‌دوستی در جامعه است.

در ادامه، خانواده مرحوم امینی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کادر درمان بیمارستان امام (ره) سقز، از همراهی پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در روند درمان و فرآیند اهدای عضو تشکر کردند.

بر اساس این گزارش، به گفته فتحی‌پور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اهدای عضو مرحوم احمد امینی نخستین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در استان کردستان به شمار می‌رود.

مرحوم احمد امینی، ۵۷ ساله، به دلیل ابتلا به CVA هموراژیک در پنجم فروردین‌ماه سال جاری در بیمارستان شفای سقز بستری و تحت عمل کرانیوتومی قرار گرفت، اما با وجود تلاش‌های تیم درمان، مرگ مغزی وی در هفتم فروردین ۱۴۰۵ تأیید شد.