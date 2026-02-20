خسروپور: اهدای عضو بانوی سقزی جان سه بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین خسروپور اظهار کرد: چهارمین مورد اهدای عضو در استان کردستان طی سال جاری با اقدام انسان‌دوستانه مرحومه فرشته بصیری، بانوی ۶۵ ساله اهل شهرستان سقز به ثبت رسید و برگ زرین دیگری در کارنامه نوع‌دوستی مردم منطقه رقم خورد.

وی افزود: این مادر فداکار به‌دنبال عارضه شدید مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) سقز بستری شد و پس از انجام اقدامات تخصصی درمانی و تأیید مرگ مغزی از سوی تیم پزشکی و کوردیناتور اهدای عضو، روند قانونی و درمانی اهدای اعضا آغاز شد.

انتقال به تهران برای پیوند

مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز ادامه داد: پس از اخذ رضایت آگاهانه از خانواده این بانوی نیک‌اندیش، تیم فراهم‌آوری اعضای پیوندی با همکاری تیم انتقال بیمار از بیمارستان سینا تهران و مشارکت پزشکان و کادر درمان سقز، عملیات انتقال را انجام دادند و در نهایت اعضای اهدایی موجب نجات جان سه بیمار شد.

خسروپور با تقدیر از ایثار خانواده مرحومه بصیری و تلاش شبانه‌روزی عوامل درمانی تصریح کرد: این اقدام خداپسندانه نمونه‌ای ماندگار از فرهنگ همدلی و انسان‌دوستی در جامعه است و امید می‌رود چنین رفتارهای ارزشمندی بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

وی برای خانواده این مرحومه صبر و اجر الهی مسئلت کرد.