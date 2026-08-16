به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این زن که نامش فاش نشده به سه شاکی نوجوان در ایالت تنسی پیوسته که از شرکت xAI متعلق به ایلان ماسک به دلیل نقش چت بات در تولید محتوای جنسی کودک آزارانه شکایت کرده اند.

براساس گزارش نشریه واشنگتن پست این زن مدعی است ناپدری او از گراک برای دستکاری عکس هایی مربوط به ۱۱ سالگی استفاده کرده تا بیش از هفت هزار عکس مستهجن از وی بسازد. این زن همچنین اعلام کرده دو روز پس از یورش نیروهای مجری قانون و کشف عکس ها، ناپدری اش خودکشی کرده است.

وی در این باره می گوید: دسترسی بی حد و مرز به این ابزارها به سرعت در حال گسترش است و زندگی روزمره را به محتوای جنسی کودک آزاری تبدیل می کند.

نوجوانانی که علیه xAI شکایت کرده اند، مدعی هستند شرکت اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از آنکه از گراک برای تولید تصاویر مستهجن از افراد واقعی از جمله افراد زیر سن قانونی استفاده نشود، نگرفته است. آنها خواستار ثبت یک شکایت دسته جمعی در این زمینه هستند.