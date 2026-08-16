۶ دانشگاه ایران در فهرست هزار دانشگاه برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، محمدمهدی علویان‌مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود. این رتبه‌بندی برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۳، در سطح بین‌المللی منتشر شد و از آن سال به بعد به طور سالانه به‌روز می‌شود.

علویان‌مهر اظهار داشت: در رتبه‌بندی منتشر شده در سال ۲۰۲۶ شانگهای، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبه‌ بندی شده‌اند که مانند سال های گذشته، دانشگاه های هاروارد و استنفورد و مؤسسه MIT از ایالات متحده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده‌اند.

وی افزود: در رتبه‌بندی سال جاری همانند سال گذشته، ۶ دانشگاه از کشور ایران در این رتبه‌ بندی حضور یافته‌اند. لازم به ذکر است حضور دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه‌بندی اولین‌بار با یک دانشگاه (دانشگاه تهران) در سال ۲۰۰۹ بوده است. نمودار ۱ حضور دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را از سال ۲۰۱۸ که این نظام تعداد ۱۰۰۰ دانشگاه جهان را رتبه بندی کرده است نشان می دهد.

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران با کسب رتبه در بازه ۶۰۰-۵۰۱ مشترکا رتبه اول دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه سوم ایران و در بازه ۹۰۰-۸۰۱ قرار گرفته است. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف و تربیت‌مدرس با قرارگرفتن در بازه رتبه‌ای ۱۰۰۰-۹۰۱ از دیگر دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی محسوب می‌شوند. رتبه دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی در جدول ۱ قابل‌مشاهده است.

وضعیت دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی جهانی شانگهای ۲۰۲۶

علویان‌مهر خاطرنشان کرد: در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۶، تعداد ۵۵ دانشگاه از ۱۰ کشور اسلامی حضور دارند. عربستان سعودی و ترکیه با ۱۴ دانشگاه و ایران و مصر هر کدام با ۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در بین کشورهای اسلامی در این رتبه‌بندی دارند. تعداد دانشگاه‌های سایر کشورهای اسلامی در نمودار ۲ قابل‌مشاهده است.

به لحاظ بهترین رتبه، دانشگاه King Saud University از کشور عربستان سعودی با رتبهی ۱۵۰-۱۰۱ در رتبه اول دانشگاه‌های کشورهای اسلامی قرار دارد. جدول ۲ عملکرد دانشگاههای کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد.