مخالف استفاده از حریم‌ هوایی کشورمان علیه‌ همسایگان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد ، ائتلاف سیاسی چارچوب هماهنگی شیعیان در عراق با صدور بیانیهای، مخالفت شدید خود را با استفاده از حریم هوایی این کشور در هرگونه اقدام خصمانه علیه کشورهای همسایه اعلام و بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی عراق تأکید کرد.
این ائتلاف ضمن محکوم کردن نقض مکرر حاکمیت عراق توسط آمریکا، بر لزوم دور نگه داشتن این کشور از درگیریهای منطقهای و حفظ استقلال تصمیمگیری ملی تأکید کرده است.
چارچوب هماهنگی همچنین بر اهمیت تقویت آمادگی نهادهای امنیتی برای مقابله با چالشهای موجود تأکید کرده و خواستار حمایت و حفاظت از این نهادها در شرایط کنونی شده است.
درادامه، این بیانیه همچنین بر ضرورت حفاظت از هیئتهای دیپلماتیک و تأسیسات حیاتی در سراسر عراق تأکید کرد و این موضوع بهعنوان یکی از اولویتهای امنیتی کشور مطرح شده است.
این ائتلاف سیاسی همچنین حمله به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق و برخی اماکن دیگر را محکوم کرده و آن را تلاشی خارجی برای ایجاد بیثباتی، برهم زدن معادلات داخلی و دامن زدن به ناامنی در این کشور توصیف کرده است.
این بیانیه پس از آن صادر شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی طی جنگ رمضان با نقض حریم هوایی عراق بارها اقدام به تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران کردهاند.
آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنین طی روزهای گذشته مواضع نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی عراق را هدف قرار داده و باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای عراقی شدهاند.
چارچوب هماهنگی روز یکشنبه، دویست و شصت و هشتمین جلسه عادی خود را در دفتر محسن المندلاوی برگزار کرد تا تحولات امنیتی و سیاسی در عراق و منطقه، از جمله حملاتی که جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است، مورد بحث قرار دهد.
