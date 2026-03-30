به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری شامگاه یکشنبه در بازدید از ایستهای بازرسی سمنان و در جمع حافظان نظم و امنیت داخلی، ضمن قدردانی از مجاهدتهای شبانهروزی نیروهای مسلح در صیانت از امنیت داخلی و تمامیت ارضی کشور، بر حمایت همهجانبه دستگاه قضایی از مدافعان امنیت در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تأکید کرد.
وی در جریان این بازدید میدانی ضمن خداقوت به نیروهای مستقر در ایستگاههای بازرسی، از مجموعه تلاشهای غیورمردان جانبرکف نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات دشمنان و در شرایط جنگ تحمیلی رمضان تقدیر کرد و اقدامات ارزشمند آنان در حفظ امنیت داخلی کشور و استان را ستود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به همراهی و هوشیاری مردم در صیانت از امنیت کشور اظهار کرد: همانگونه که مردم فهیم و بصیر، با شور و شعور مثالزدنی خود، امروز خیابانها را از لوث وجود دشمنان قسمخورده کشورمان پاک کردهاند، این اقدام ارزشمند و حماسی در کنار تلاشهای حافظان نظم و امنیت، مکمل و تثبیتکننده مجاهدتهای شبانهروزی نیروهای مسلح در پاسداری از امنیت و آرامش جامعه و تمامیت ارضی ایران اسلامی است.
اکبری همچنین تأکید کرد: در جبهه حق علیه باطل، جبهه عدالتگستری با تمام توان و با بهکارگیری همه ظرفیتهای قانونی، حامی همیشگی حافظان نظم و امنیت در میدان مقابله با دشمنان داخلی و خارجی بوده و خواهد بود.
