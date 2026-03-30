تعداد شهدای حمله به محله مسکونی بندرعباس به ۴ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، آخرین آمار مربوط به حمله شب گذشته دشمن آمریکایی صهیونیستی به محله مسکونی دو هزار بندرعباس را تشریح کرد و گفت: در پی این حادثه، متأسفانه تاکنون ۴ نفر از هموطنان به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

معاون استاندار هرمزگان در تشریح وضعیت مصدومان این حادثه افزود: در مجموع ۱۲ نفر مجروح شده‌اند که از این تعداد، ۶ نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شده‌اند.

نفیسی عنوان کرد: همچنین ۲ نفر از مصدومان در وضعیت بدحال به سر می‌برند و مراقبت‌های درمانی برای آنان ادامه دارد.