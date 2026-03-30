به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، متن کامل نامه مهدی تاج،رئیس فدراسیون به جیانی اینفانتینو به شرح ذیل است؛

جناب آقای جیانی اینفانتینو

رئیس محترم فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)

موضوع: تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، شهادت ورزشکاران فوتبال و خسارات وارده به اماکن ورزشی و به‌ویژه مرکز ملی فوتبال ایران

با سلام و احترام،

این سطور از عمق جان فوتبال ایران و میلیون‌ها هوادار پرشور فوتبال‌دوست ایرانی نگاشته‌ شده است و روایتگر روزی است که دشمنان به خاک پاک و مقدس جمهوری اسلامی ایران هجوم آوردند.

با کمال تأسف و اندوه فراوان، اعلام می‌دارد که در پی تجاوز نظامی غیرقانونی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران که به شهادت خیل گسترده ای از هموطنان و همچنین تعدادی از فوتبالیست‌های جوان انجامید، خسارات سنگینی به زیرساخت‌های ورزش و به ویژه فوتبال ایران زمین هم وارد شد.

مرکز ملی فوتبال ایران، آن بنای باشکوه و نمادی از پیشرفت سخت افزاری فوتبال کشورمان ایران، محلی که بانوان قهرمان و آقایان غیور تیم‌های ملی، شبانه‌روز اردوهای سخت و تمرینات نفس‌گیر را پشت سر می‌گذاشتند و شما شخصا در سه نوبت از آن محل بازدید داشته اید،در کنار سالن خاطره انگیز دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی و چندین و چند ورزشگاه دیگر متحمل تخریب گسترده شده اند. دیوارهای مرکز ملی فوتبال امروز و در پی این حملات ترک‌خورده، چمن‌های سبزش سوخته،سالن فوتسال و مجموعه های بدنسازی و امکانات پیشرفته‌اش دچار مشکل شده و اتاق های هتل هایش مملو از شیشه هایی است که تکه تکه شده اند.

این مرکز، که با حمایت‌های فیفا و کنفدراسیون و تلاش بی‌وقفه فدراسیون بنا شده بود،در همه این سالها میزبان صدها استعداد جوان از سراسر ایران بود و این حادثه نه‌تنها برنامه‌های اردویی ۱۸ تیم ملی در رده های مختلف خانم ها و آقایان در سطوح فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی را عملا ملغی کرده، بلکه آینده مربوط به برنامه ریزی های نسل های مختلف فوتبال در کشور را هم در هاله ای از ابهام فرو برده است.

این روایت را چگونه می‌توان در کنار این فاجعه توصیف کرد که در این تجاوزات نظامی مادرانی داغدار فرزندان فوتبالیست خود شده اند.

از شما، به‌عنوان رهبر جهانی فوتبال و حافظ ارزش‌های والای آن استدعا دارم که صدای مظلومانه فوتبال ایران زمین را با اعزام هیئت کارشناسی برای ارزیابی خسارات، حمایت حقوقی از ورزشکاران آسیب‌دیده و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای فوتبال در سطح بین‌المللی بشنوید.

ایرانِ سربلند، با سابقه درخشان در میزبانی رویدادهای بین المللی ایستاده، قوی‌تر از پیش و فوتبال ما، همچون ملت بزرگ‌مان، از دل دشواری ها ققنوس‌وار متولد می‌شود.