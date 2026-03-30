۳۵۰۰ تن گوشت قرمز در سوادکوه شمالی تولید شد

علی نوری‌نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: دامداران این شهرستان در سال ۱۴۰۴ موفق شدند ۳۵۰۰ تن گوشت قرمز با کیفیت تولید کنند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: این میزان تولید نشان‌دهنده تلاش و همت بالای دامداران منطقه است و مسیر توسعه صنعت دامپروری شهرستان را هموار می‌کند.

نوری‌نژاد ادامه داد: جهاد کشاورزی با ارائه تسهیلات، آموزش‌های تخصصی و تأمین به موقع نهاده‌های دامی زمینه افزایش تولید و ارتقای کیفیت گوشت قرمز را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، صنعت دامپروری نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال دارد و برنامه‌های توسعه‌ای برای گسترش این بخش در شهرستان دنبال می‌شود.

وی گفت: شهرستان سوادکوه شمالی با توجه به ظرفیت‌ها و تلاش دامداران، یکی از مناطق مهم تولید گوشت قرمز در استان مازندران محسوب می‌شود و روند افزایشی تولید و بهبود کیفیت گوشت در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.