۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

درویشی: خدمت‌رسانی به جامعه هدف بهزیستی بدون وقفه ادامه دارد

درویشی: خدمت‌رسانی به جامعه هدف بهزیستی بدون وقفه ادامه دارد

کرمانشاه – مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند از فعالیت‌های این مجموعه گفت: خدمات بهزیستی در تمامی بخش‌ها طبق روال عادی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح دوشنبه در جلسه‌ای با حضور کارکنان این اداره کل، بر نقش ارتباطات مؤثر و اطلاع‌رسانی دقیق از خدمات ارائه‌شده به جامعه هدف تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند موجب افزایش آگاهی عمومی، اعتماد اجتماعی و معرفی صحیح خدمات سازمان شود.

وی با اشاره به لزوم مشارکت فکری کارکنان در بهبود روند خدمت‌رسانی اظهار کرد: کارشناسان و کارکنان بهزیستی باید در ارائه طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه برای حل مسائل مددجویان پیش‌قدم باشند تا از ایده‌های برتر در مسیر ارتقای سطح خدمات و حمایت مؤثرتر از جامعه هدف بهره‌گیری شود.

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه با اشاره به تداوم برنامه‌های این نهاد افزود: مجموعه بهزیستی کرمانشاه در همه واحدها به‌صورت منسجم در حال انجام وظایف و پیگیری امور جاری است و با برنامه‌ریزی دقیق، هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به وجود نیامده است.

وی خاطرنشان کرد: از نخستین لحظات آغاز شرایط جنگی، مسئولان بهزیستی در کنار همکاران خود با حضور در محل کار، اقدامات لازم را برای تداوم خدمات، صیانت از مددجویان تحت پوشش و رسیدگی به سلامت روان جامعه آغاز کردند و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد.

درویشی در پایان با قدردانی از روحیه مسئولیت‌پذیری کارکنان بهزیستی تصریح کرد: اقدامات ارزشمند بسیاری در این مدت از سوی همکاران انجام شده که به‌دلیل رعایت ملاحظات و مسائل امنیتی قابل انتشار عمومی نیست، اما مردم اطمینان داشته باشند که خدمت‌رسانی در سازمان بهزیستی استان بدون وقفه و با قدرت ادامه دارد.

کد مطلب 6786970

