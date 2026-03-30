به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح دوشنبه در جلسه‌ای با حضور کارکنان این اداره کل، بر نقش ارتباطات مؤثر و اطلاع‌رسانی دقیق از خدمات ارائه‌شده به جامعه هدف تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند موجب افزایش آگاهی عمومی، اعتماد اجتماعی و معرفی صحیح خدمات سازمان شود.

وی با اشاره به لزوم مشارکت فکری کارکنان در بهبود روند خدمت‌رسانی اظهار کرد: کارشناسان و کارکنان بهزیستی باید در ارائه طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه برای حل مسائل مددجویان پیش‌قدم باشند تا از ایده‌های برتر در مسیر ارتقای سطح خدمات و حمایت مؤثرتر از جامعه هدف بهره‌گیری شود.

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه با اشاره به تداوم برنامه‌های این نهاد افزود: مجموعه بهزیستی کرمانشاه در همه واحدها به‌صورت منسجم در حال انجام وظایف و پیگیری امور جاری است و با برنامه‌ریزی دقیق، هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به وجود نیامده است.

وی خاطرنشان کرد: از نخستین لحظات آغاز شرایط جنگی، مسئولان بهزیستی در کنار همکاران خود با حضور در محل کار، اقدامات لازم را برای تداوم خدمات، صیانت از مددجویان تحت پوشش و رسیدگی به سلامت روان جامعه آغاز کردند و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد.

درویشی در پایان با قدردانی از روحیه مسئولیت‌پذیری کارکنان بهزیستی تصریح کرد: اقدامات ارزشمند بسیاری در این مدت از سوی همکاران انجام شده که به‌دلیل رعایت ملاحظات و مسائل امنیتی قابل انتشار عمومی نیست، اما مردم اطمینان داشته باشند که خدمت‌رسانی در سازمان بهزیستی استان بدون وقفه و با قدرت ادامه دارد.