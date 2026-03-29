مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی آمریکایی ـ اسرائیلی، پویش ملی «کنار مردم» با هدف جمع‌آوری روایت‌های مردمی از فعالیت‌های خدمت‌رسانی در این دوران راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این پویش با هشتگ «وقتی خدمت ادامه دارد» از سوی سازمان بهزیستی کشور آغاز شده و تلاش دارد روایت‌های مستند از خدمات مددکاران، روانشناسان، نیروهای خدمت‌رسان و شرکای اجتماعی این سازمان در دوران جنگ رمضان را گردآوری کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۳۰ فروردین‌ماه سال جاری تعیین شده است، تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف برای این پویش ارسال کنند.

درویشی ادامه داد: قالب‌های پیش‌بینی شده برای ارسال آثار شامل فیلم مستند یا ویدئوی کوتاه یک تا سه دقیقه‌ای، روایت مکتوب مانند خاطره حداکثر تا ۵۰۰ کلمه، فایل صوتی یک تا سه دقیقه‌ای و همچنین عکس همراه با توضیح روایت یا عکس‌نوشت است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان بله به شناسه @kenaremardom یا از طریق شماره تماس ۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ ارسال کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان از تمامی فعالان حوزه‌های اجتماعی و خدماتی دعوت کرد با ارسال روایت‌ها و تجربه‌های خود در این پویش ملی مشارکت کنند تا بخشی از تلاش‌های خدمت‌رسانان در دوران جنگ ثبت و مستندسازی شود.