مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به سنقروکلیایی سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر یکشنبه با هدف بررسی میدانی وضعیت خدمات‌رسانی و دیدار با جامعه هدف، به شهرستان سنقروکلیایی سفر کرد.

وی در این سفر با کارکنان اداره بهزیستی این شهرستان دیدار کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و مسائل اجرایی قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین با حضور در منازل برخی مددجویان، از وضعیت زندگی آن‌ها بازدید و مسائل و نیازهای آنان را بررسی کرد.

در ادامه این سفر، نشستی با حضور فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان برگزار شد که در آن، موضوعات مرتبط با شرایط جاری و دغدغه‌های مردم و مجموعه بهزیستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

درویشی در جریان بازدید از چهار مددجوی تحت پوشش حوزه توانبخشی، با اهدای بسته‌های معیشتی و کمک‌های موردی، بر تداوم حمایت از این قشر تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به مطالبات مددجویان و پیگیری نیازهای آن‌ها از اولویت‌های اصلی بهزیستی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.