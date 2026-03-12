مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد خسارات وارده به جامعه هدف این نهاد در پی وقایع اخیر اظهار کرد: از نخستین روزهای آغاز جنگ، تیمهای کارشناسی و ارزیاب این ادارهکل جهت بررسی وضعیت معیشتی و سکونتی مددجویان به مناطق مختلف اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای دقیق ۱۰ روزهی ابتدایی در زمینه میزان تخریب واحدهای مسکونی و آسیبدیدگی به وسایل منزل مددجویان تحت پوشش بهزیستی حاکی از آن است که تا این لحظه، تعداد ۸۰ واحد مسکونی در سطح استان دچار تخریب کلی، آسیب به ساختمان و لوازم خانگی شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم حمایت از ظرفیتهای اقتصادی توانخواهان تصریح کرد: بر اساس همین بررسیهای میدانی، واحدهای کسبوکار آسیبدیده که منبع درآمدی مددجویان بوده نیز احصا شده که تاکنون تعداد ۱۹ مورد در این بخش اعلام شده است.
درویشی با بیان اینکه فرآیند پایش خسارات کماکان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که بررسیها توسط کارشناسان مربوطه در نقاط مختلف استان با جدیت دنبال میشود و آمار تکمیلی و نهایی پس از جمعبندی نهایی، بهزودی جهت اطلاعرسانی و انجام اقدامات حمایتی اعلام خواهد شد.
وی در ادامه به تشریح یکی از موارد گزارش شده پرداخت و گفت: در جریان این بازدیدها، خسارات وارده به منزل یک بانوی دارای معلولیت بینایی ساکن در یکی از روستاهای منطقه ماهیدشت مورد بررسی قرار گرفت که طبق گزارش کارشناسان، سقف، شیشهها، دیوارها و پنجرههای منزل این مددجو دچار آسیب جدی شده است.
