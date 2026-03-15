عبدالمجید دراهکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاهد حملات دشمن به نقاط مختلف هستیم که بر اثر حمله تجاوزکارانه دشمن تروریستی آمریکا و صهیونیستی مرکز آموزش فنیوحرفهای شماره ۳ بوشهر بر اثر موج انفجار دچار آسیب شده است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان بوشهر تصریح کرد: فعالیت های آموزشی در این مرکز تعطیل شده است و امیدواریم بتوانیم در سریعترین زمان مشکلات را رفع کرده و کارگاهها را برای آموزش آماده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مرکز آموزش فنیوحرفهای شماره ۳ بوشهر دارای ۱۲ کارگاه آموزشی است که هزاران نفر در این کارگاهها آموزش میبینند.
دراهکی تصریح کرد: ۶ کارگاه به شدت آسیب دیدند و عملا امکان آموزش در آنها وجود ندارد.
نظر شما