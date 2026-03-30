به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجتماعهای بزرگ «لبیک یا امام» در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور گفت: امروز میدان نبرد فقط جغرافیا نیست، دشمن با هدف قرار دادن افکار عمومی، ایمان مردم، انسجام ملی در قالب یک جنگ ترکیبی در حوزههای تحریم اقتصادی، بمباران رسانهای، شبیخون فرهنگی، تخریب باورها، اختلافافکنی و القای ناامیدی وارد شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر لزوم استفاده از تجربههای میدانی برای بعثت مردم شرح صدر، تحمل فشار، مدیریت هوشمندانه، توکل به خدا، توسل به امام عصر و اخلاص را به عنوان مبانی کار فعالان جبههی انقلاب برشمرد و گفت: معنویت خط پررنگ میدان، قرآن، دعا، حدیث کسا و روح مقاومت مثلث پیشبرنده این مبانی هستند.
وی با تأکید بر لزوم شناخت میدان، ناامیدسازی، اختلافافکنی و القای تحلیل غلط را سه راهبرد دشمن عنوان کرد و افزود: تهیه و ارائه محتوای خوب مثل «پیام نهضت» و استمرار تا «شب بعد از فتح» را ابزار مناسب مقابله با اهداف شوم دشمنان است.
مواجهه هوشمندانه با طیفهای مختلف
حجتالاسلام قادری با بیان اینکه تمرکز بر فعالیتهای یک مجموعه ملاک موفقیت آن است، اقشار مختلف مردم از جمله نوجوانان، بانوان، و روحانیت به عنوان نماد پیوند اسلام ناب، انقلاب و میدان، را صاحبان اصلی میدانهای دفاع از انقلاب و مقابله با استکبار جهانی برشمرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر مواجهه هوشمندانه با طیفهای مختلف را مؤثر دانست و افزود: نقشآفرینی از صمیمیت با جذبشدنیها، اعمال قاطعیت با مخالفان فعال پشیماننشده و اقناع و فراهم کردن زمینه حضور سکوتکنندگان و منفعلین در میدان از مهمترین شیوههای مواجهه با افراد است.
وی ادامه داد: بهرهمندی از هنر، پرهیز از تکرار، ارائه سخنرانیهای کوتاه، گویا و پرمحتوا، مداحیهای با شور انقلابی و حماسه و معنویت ساختارهای برنامههای اجرا شده در میدان هستند.
جهاد تبیین ادامه دارد
حجتالاسلام قادری گفت: خط محتوایی برنامههای میدان تقدیر از نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی و هوافضای سپاه است که پشتیبانی مردمی را نشان می دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه جهاد تبیین ادامه دارد، اظهار داشت: جهاد تبیین؛ مأموریت اصلی جبهه انقلاب است و وظیفه اصلی ما ارائه جهاد تبیین با زبان قرآن کریم در قالب «زندگی با آیهها» است که باعث میشود جهاد تبیین به گفتمان عمومی تبدیل شود.
وی با تأکید بر لزوم تداوم خط ولایت افزود: اوامر امام شهید به فرمان رهبری مثل جهاد تبیین، زندگی با آیه ها، مواسات و همدلی ادامه دارد.
