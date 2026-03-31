به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله توسلی ظهر سه شنبه در جمع نمازگزاران مسجد شهرک فرهنگیان شهرستان بهار از حضور مردم در خیابان‌ها قدردانی کرد و ضمن تسلیت به مناسبت شهادت «رهبر انقلاب» و دیگر شهدای «جنگ رمضان» به مرور وقایع تاریخی پرداخت و اظهار کرد: این وقایع نمونه‌هایی از تلاش برای نابودی اقتصادی و معیشتی شیعیان است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس، نقش کلیدی جنگ در شکل‌گیری توانمندی‌های دفاعی امروز کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: بسیاری از دستاوردهای دفاعی فعلی در سایه تجربیات آن دوران شکل گرفته است و امام (ره) نیز فرمودند جنگ یک نعمت بود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر امروز دستاوردهای دفاعی و این موشک‌ها که غرور ملی ما است را نداشتیم معلوم نبود چه بلایی سرمان می‌آمد.

وی با بیان اینکه دشمنان در پی جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بودند، بیان کرد: هیچ کشوری بعد از جنگ جهانی دوم جرأت نکرده یک گلوله به خاک آمریکا یا به پایگاه آمریکا شلیک کند، اما امروز شاهد هستیم که فرزندان شما هواپیمای آواکس آمریکا در ریاض را چگونه نابود کردند.

توسلی با اشاره به شهادت «رهبر انقلاب» ایشان را شخصیتی بزرگ توصیف کرد که عمر خود را وقف اسلام و انقلاب کرد و ادامه داد: رهبر عزیز ما تا آخرین لحظه ایستاد، مدیریت و فرماندهی کرد، در مقابل جنایتکاران ایستاد و با افتخار و سربلندی شهید شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش‌ها به سیاست‌های ایران اشاره کرد و افزود: ترامپ با غرور گفت ایران فقط یک راه بیشتر ندارد و آن هم تسلیم بی‌قید و شرط است اما امروز در کشور خودش تظاهرات ده‌میلیونی «نه به ترامپ» برگزار می‌شود و این اراده خداوند است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی همچنین به قدرت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی اشاره کرد و ادامه داد: تنها با این اتفاق کل اقتصاد دنیا به هم ریخته و به غلط کردن افتاده‌اند و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و طعم تلخ شکست را آمریکایی‌ها چشیدند و خواهند چشید.

توسلی در پایان بر اهمیت وحدت ملی تأکید کرد و گفت: امروز هر صدایی برای اختلاف‌افکنی صدای دشمن است و هر چیزی که به وحدت ملی که شعار سال هم هست آسیب بزند قطعا خواست دشمن است.