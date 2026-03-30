به گزارش خبرگزاری مهر ، متن بیانیه مشترک شماره ۷ جمعیت هلالاحمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه به دنبال حمله دشمن به فرودگاه مهرآباد و هواپیماهای غیرنظامیبه شرح ذیل است:
همانگونه که در بیانیههای پیشین جمعیت هلالاحمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه خطاب به جامعه بینالمللی، از جمله فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است، تفسیرهای موسع، یکجانبه و فاقد مبنای معتبر از مفهوم «تهدید» در مخاصمات مسلحانه، میتواند به گسترش دامنه «اهداف مشروع نظامی» و در نتیجه افزایش آثار و پیامدهای ناگوار و جبرانناپذیر برای غیرنظامیان منجر شود.
بر پایه گزارشهای واصله از جمعیت هلالاحمر و سایر مراجع ذیصلاح، از آغاز مخاصمه تاکنون، شمار قابل توجهی از غیرنظامیان، از جمله کودکان، زنان و سالمندان، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده و جان خود را از دست داده یا مجروح شدهاند. حجم بالای خسارات جانی و مالی وارده، بیانگر پیامدهای نگرانکننده چنین رویکردهایی در تعریف و تعیین اهداف نظامی است.
مطابق گزارشهای دریافتی، از جمله اقدامات صورتگرفته در جریان این مخاصمه، حمله مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ به فرودگاه مهرآباد تهران بوده که منجر به نابودی کامل ۶ فروند هواپیما و آسیب جدی به ۵ فروند دیگر شده است. همچنین در ادامه این روند، در روزهای گذشته فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد و در شب گذشته فرودگاه شهید مدنی تبریز نیز مورد حمله قرار گرفتهاند.
فرودگاههای مذکور در زمره زیرساختهای غیرنظامی و کشوری قرار داشته و هواپیماهای مستقر در آنها فاقد کاربری نظامی یا استفاده دوگانه مؤثر در عملیات خصمانه بودهاند. بر اساس اطلاعات موجود، در طول مخاصمه نیز بهرهبرداری نظامی از این تجهیزات صورت نگرفته و تاکنون مستندات قابل اتکایی دال بر چنین ادعایی ارائه نشده است.
حمله به فرودگاهها و تجهیزات هوانوردی غیرنظامی، مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، و همچنین اصول تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در حملات است. چنین اقداماتی میتواند آثار گستردهای بر زندگی غیرنظامیان داشته و حقوق اساسی آنان، از جمله حق حیات و سلامت، را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
جمعیت هلالاحمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم اینگونه اقدامات، بر ضرورت پایبندی همه طرفها به تعهدات خود در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید مینمایند و از جامعه بینالمللی، بهویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذیربط، درخواست دارند با اتخاذ رویکردی مسئولانه و مؤثر، در جهت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی و صیانت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی اقدام کنند.
پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران
نظر شما