سازمان هواپیمایی: حمله به هواپیمای ایرانی حامل دارو جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به حمله آمریکایی-صهیونی به هواپیمای غیرنظامی ایرانی حاملدارو و تجهیزات پزشکی در فرودگاه مشهد به این شرح است:
«حمله به هواپیماهای غیرنظامی درمأموریتهای بشردوستانه، نقض آشکار مقررات بینالمللی هوانوردی و مغایر بااصول حقوق بشردوستانه است.
بر اساس کنوانسیونهای شیکاگو 1944 و مونترال 1971،هرگونه اقدام علیه ایمنی هواپیماهای غیرنظامی از مصادیق اعمال مجرمانه بینالمللی درحوزه هوانوردی محسوب میشود.
همچنین طبق ماده 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو،حمله به اهداف غیرنظامی ازجمله هواپیماهای حامل کمکهای بشردوستانه مصداق جنایت جنگی است.
از نهادهای بینالمللی میخواهیم بارسیدگی فوری به این اقدام، عاملان آن را مورد پیگرد قرار داده و از تکرار چنین تهدیدهایی علیه هوانوردی غیرنظامی جلوگیری کنند.»
