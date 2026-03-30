۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۲۷

سازمان هواپیمایی: حمله به هواپیمای ایرانی حامل دارو جنایت جنگی است

سازمان هواپیمایی طی بیانیه‌ای اعلام کرد حمله به هواپیمای حامل‌ دارو جنایت جنگی و نقض حقوق بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به حمله آمریکایی-صهیونی به هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل‌دارو و تجهیزات پزشکی در فرودگاه مشهد به این شرح است:

«حمله به هواپیماهای غیرنظامی درمأموریت‌های بشردوستانه، نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی و مغایر بااصول حقوق بشردوستانه است.

بر اساس کنوانسیون‌های شیکاگو 1944 و مونترال 1971،هرگونه اقدام علیه ایمنی هواپیماهای غیرنظامی از مصادیق اعمال مجرمانه بین‌المللی درحوزه هوانوردی محسوب می‌شود.

همچنین طبق ماده 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو،حمله به اهداف غیرنظامی ازجمله هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه مصداق جنایت جنگی است.

از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم بارسیدگی فوری به این اقدام، عاملان آن را مورد پیگرد قرار داده و از تکرار چنین تهدیدهایی علیه هوانوردی غیرنظامی جلوگیری کنند.»

    • به IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      واقعا جنایت
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      خداکمک کنه به ایران وایرانیان با این حملاتی که می کنند
    • محمد IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      سلام و درود بر ارواح جمله شهدای اسلام و رزمندگان دلیر و جان برکف اسلام و ایران عزیز چند نکته وظیفه نمایندگی در سازمان های ملل و ژنو و حتی آژانس اتمی .اول ضمن محکوم سازی دشمن و متحدان منطقه ای به سبب آغاز جنگ تحمیلی به کشور دوم حتما درخواست غرامت از آمریکا و متحدان عرب آن باشند خصوصا شیخ نشین امارت و عربستان و کویت و بحرین سوم مستند سازی و ارائه آن به سازمان‌های جهانی از حجم خسارت جانی و مالی به غیر نظامیان بر حسب مورد به مورد نه فقط آمار کلی از زنان کودکان و کادر درمان کارگران معلمان و دانشجو
    • ایرانی IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      فقط قدرت نظامی ومردمی جلوی دشمنان رامیگیره.اینهااصلا رحم ندارند.خیلی کافرند.به هیچ چیزی پایبند نیستند.اخه بگو کافربی رحم چکاربه داروی مردم داری.دشمن بشریتنداینا..اسراییل بایدنابودبشه.سخته نابودکردنش.ولی میشه ماشین جنگی اوراضعیف کرد.اول حساب امریکارابرسیم.تااین هست نتانیاهو پرقدرت می مونه..خدالعنتشون کنه.امریکای جنایتکاررا که به دارو هم رحم نمیکنه.بایدقدرتمون رابالا ببریم.خوب جلوش وایستادیم..مرگ برامریکا
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      این جنایته ،یا هرشب هر روز مسکونی ها مردم بی دفاع شهید میکنه .الانم که داروها.قصدن داره انجام میده.باید راجع به این ۲موردشدیدن جوابشو بدن نیروهای مسلح تا بنشینه سرجاش
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      ایرانیان خواستار جنگ نبودند والان درگیر یک جنگند ،یک جنگ ناخواسته ،چرا حمله می کنند به هواپیما

    پربازدیدها

    پربحث‌ها