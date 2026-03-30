رایزنی رئیس شورای اروپا با «شهباز شریف» درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه در سخنانی از رایزنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در ارتباط با ایران خبر داد.

بر اساس اعلام الجزیره، رئیس شورای اروپا در این خصوص اعلام کرد: من گفتگوی خوبی با نخست وزیر پاکستان برای بحث در مورد وضعیت ایران داشتم. اتحادیه اروپا به شدت نگران پیامدهای جنگ طولانی مدت و پیامدهای اقتصادی فزاینده آن در سراسر جهان است.

«آنتونیو کاستا» سپس در ادامه بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی و منشور ملل متحد اضافه کرد: ما نگران ادامه جنگ هستیم.