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۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

نماینده پارلمان اسپانیا: هدف ترامپ و نتانیاهو ذبح ۱۶۰ کودک بود

نماینده پارلمان اسپانیا: هدف ترامپ و نتانیاهو ذبح ۱۶۰ کودک بود

یک نماینده پارلمان اسپانیا هدف ترامپ و نتانیاهو از بمباران یک مدرسه در جنوب ایران را، ذبح ۱۶۰ کودک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مانوئلا برغیروتی»، نماینده پارلمان اسپانیا، گفت که هدف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، «ذبح ۱۶۰ دختر بچه» در ایران بوده است.

پیش از این «یولاندا دیاز»، معاون نخست وزیر اسپانیا از اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به خاطر حمایت از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد کرد.

وی گفت: احترام به قوانین بین المللی ضروری است و هر کار دیگری به جز آن، توحش است.این مقام اسپانیایی با غیرقانونی اعلام کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: این جنگ ناقض منشور سازمان ملل متحد است و رئیس کمیسیون اروپا نباید از آن دفاع کند.

پیشتر، دولت اسپانیا اعلام کرده بود که به آمریکا اجازه نمی دهد تا از پایگاه های این کشور برای تجاوز به خاک ایران استفاده کند.

کد مطلب 6771437

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 0
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      خدایا خودت ،ترامپ نتانیاهو این دو جانی کثیف خونخوار خودشونم ذبح بشن بزودی زود
    • ع.خ IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 0
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      انشاالله روزی تکه تکه شدن شماها را نظاره گر باشیم به حول وقوه الهی
    • اذرگون IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 0
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      اسپانیا کشور خوبیه

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