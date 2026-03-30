سرهنگ صنعتکاران: راه دریابان شهید تنگسیری با اقتدار ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران در این خصوص اظهار کرد: بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب انقلاب اسلامی، با عروج ملکوتی یکی از فرماندهان مجاهد، حافظ تنگه هرمز خلیج همیشه فارس و دلاور این سرزمین جلوه‌ای دیگر یافت و ملت قدرشناس ایران اسلامی شاهد پرواز مردی از تبار غیرت و مقاومت شد.

وی افزود: دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری از فرماندهان مؤمن، شجاع و میدان‌دار جبهه‌های دفاع از عزت و امنیت ایران اسلامی بود که عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از انقلاب، حراست از مرزهای آبی کشور و مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان اسلام و ایران سپری کرد.

صنعتکاران اضافه کرد: این فرمانده مجاهد، در پی ضربات سنگین و کوبنده‌ای که به دشمنان متجاوز وارد ساخت و موجب نابودی بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تجهیزات راهبردی آنان شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروهای عملیاتی و تحکیم سپر دفاعی جزایر و سواحل کشور که مورد طمع دشمنان قرار گرفته بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام تشریح کرد: ایشان با سال‌ها تلاش خالصانه، نام خود را علاوه بر فتوحات نظامی در مناطق محروم استان هرمزگان از بشاگرد تا روستای زاج، داربست و جزیره هرمز و مناطق زلزله‌زده سایه خوش پیوند زدند و در هر قدم، نمونه‌ای عینی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: بی‌تردید شهادت این فرمانده دریادل، سند دیگری بر حقانیت راه مقاومت و نشان‌دهنده عزم راسخ فرزندان ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار رشید اسلام به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده معظم شهید، همرزمان و آحاد ملت شریف ایران اسلامی اعلام کرد: پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان مخلص و آحاد نیروهای مسلح با الهام از راه نورانی شهیدان، با صلابت و اقتدار راه این شهید بزرگوار را ادامه داده و اجازه نخواهند داد ذره‌ای از امنیت و عزت این سرزمین خدشه‌دار شود.

وی تصریح کرد: بدون تردید، روحیه جهادی و حضور آگاهانه بسیجیان غیور و پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مردم شریف هرمزگان و سراسر کشور، سد مستحکمی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان خواهد بود و این ملت با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ عاشورایی، مسیر پرافتخار مقاومت و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در پایان برای این شهید والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.