تولید سریال تاریخی «نگین ارباب» در جنگ ادامه دارد؛ لانچر ما دوربین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم،‌ تولید سریال تاریخی «نگین ارباب» با نام قبلی «خسوف» از تولیدات مرکز سیما فیلم در جنگ ادامه دارد و عوامل بدون توقف مشغول تولید این اثر هستند. این سریال برای پخش در ایام محرم و صفر امسال، در حال آماده‌شدن هست.

این اثر تاریخی شرح وقایع بعد از عاشورا و تثبیت امامت امام سجاد (ع) است. با توجه به علاقمندی ایرانیان به اهل بیت رسول اکرم (ص) مجموعه «نگین ارباب» نگاهی دارد به نقش ایرانی‌ها در مسیر تثبیت امامت و تبیین چگونگی امامت حضرت علی ابن الحسین زین‌العابدین (ع) از قبل از عاشورا و امتداد آن.

در این سریال تاریخی آرش مجیدی، پوریا پورسرخ، اندیشه فولادوند، الیکا عبدالرزاقی، پانته‌آ مهدی‌نیا، علی اوسیوند، ارسطو خوش‌رزم، آرش آصفی، کاظم هژیرآزاد، مسعود شریفی، فریدون محرابی، وحید آقاپور، غلامرضا فرامرزیان، سیدمهرداد ضیایی، رضا ایرانمنش، لیلی سعیدی، علیرضا استادی، رامتین خداپناهی، دانیال جعفری، محمدحسین دمنه، مهدی ماهانی، داریوش سلیمی، هادی قمیشی، نوید خدام عباسی و شهرام تیموریان به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین عوامل سریال «نگین ارباب» یادداشتی پیرامون جنگ و دست‌اندرکاران هوا فضا منتشر کردند که متن یادداشت در ذیل آمده است:

«و لانچر ما، دوربین است ...

در شرایطی که همه قلب‌ها برای سرزمین‌مان می‌تپد.

و همه دنیای شرارت و شقاوت زیر باران لانچرها هستند.

فهمیدیم که در این روزگار، زبان لانچرها، زبان قدرتمندتری‌ است تا حرف زدن و لانچر ما، دوربین است.

و خداوند عزیز را شاکریم که در کنار بهترین دوستانمان و رفقایمان چند روزی‌ست دوربین‌هایمان روشن است.

این پیام را به بچه‌های هوافضا برسانید مردمان این سرزمین پای لانچرهای خود ایستاده‌اند.»