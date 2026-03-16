«ساهره» بیش از ۸ میلیون بازدید خورد؛ رضایت ۹۲ درصدی مخاطبان از سریال 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «ساهره» به سفارش سیمافیلم و به کارگردانی حمیدرضا لوافی در ۳۰ قسمت تولید شده و ماه مبارک رمضان امسال هر شب بعد از اذان از شبکه سه سیما روی آنتن است.

تاکنون ۲۵ قسمت از این سریال که روایتی رازآلود از سفری درونی برای بازگشت به خویشتن دارد، پخش شده است. این سریال تا قسمت اخیر بیش از ۸ میلیون در تلوبیون دیده شده است و رضایتی ۹۲ درصدی برای آن ثبت شده است.

«ساهره» سریال رمضانی سیمافیلم برای شبکه سه بوده که به دلیل فضای معناگرا مورد استقبال زیاد قرار گرفت و در فضای مجازی هم یکی از پربازدیدتربن سریال های سال های اخیر در تلوبیون بوده است.

پخش این سریال در روزهای پایانی قرار دارد و تا آخر هفته پرونده آن بسته خواهد شد.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی سید رامین موسوی ملکی و نویسندگی مرضیه خدیوی ساخته شده و با نگاهی معنوی، مفهوم مرگ‌آگاهی و نسبت آن با زندگی معاصر را دستمایه روایت خود قرار داده است.

«ساهره» داستانی غیرخطی دارد که در این ایام مورد توجه مخاطب قرار گرفت.

قصه درباره احسان، بازرگان موفق ۴۰ ساله‌ای است که پس از درگذشت همسرش، با تماسی عجیب از دختری دانشجوی پزشکی به نام عطیه روبه‌رو می‌شود. عطیه مدعی است در زمانی دیگر زندگی می‌کند و از مرگ قریب‌الوقوع احسان خبر دارد.

امین زندگانی، گلنوش قهرمانی، هومن برق‌نورد، سیاوش طهمورث، میلاد میرزایی، سوگل طهماسبی، محمدرضا رهبری، ایرج نوذری، مهران رجبی و جمعی دیگر از هنرمندان در این مجموعه حضور دارند.

«ساهره» با محوریت امید، جبران و فرصت دوباره زندگی، تلاش دارد در حال‌وهوای معنوی ماه رمضان، مخاطبان را به تأملی عمیق درباره فرصت زیستن، مسئولیت‌های انسانی و امکان تغییر دعوت کند.