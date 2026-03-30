۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

اپیزود «نگاه» آماده نمایش شد؛ روایتی از عکاسی در لحظات پس از بمباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، اپیزود «نگاه» به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی به‌عنوان یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، پس از پایان فیلمبرداری و طی مراحل پس‌تولید، آماده نمایش شد.

اپیزود «نگاه» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، در شهر تهران فیلمبرداری شده و روایتگر تلاش‌های حرفه‌ای یک عکاس‌-خبرنگار است که در لحظات ملتهب پس از بمباران یک مکان حساس به آنجا می‌رسد و دچار چالش‌های امنیتی پیچیده‌ای می‌شود.

در این اپیزود علیرضا جلالی تبار، مهدی علیپور، حامد محمودی، داود بخشی‌خانی و عباس داودی مهرانی ایفای نقش می‌کنند.

مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به‌عنوان نخستین سریال با موضوع جنگ رمضان، در ۱۵ قسمت و با ساختاری اپیزودیک در حال تولید است که هر قسمت آن توسط یک کارگردان مستقل ساخته می‌شود.

سیدمحمدحسین حسینی کارگردان این اپیزود از فضای فیلم کوتاه کار خود را آغاز کرده و بیشتر با کارگردانی فیلم کوتاه «آپاترید» که در چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشت و در جشنواره های بین المللی زیادی مورد تقدیر قرار گرفته، شناخته میشود.

«سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و سیمافیلم است.

