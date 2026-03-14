به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، سریال «بیمرز» که از امشب ۲۳ اسفند از شبکه یک سیما پخش میشود با نگاهی معنوی و عمیق به رشادتها و فداکاریهای غیرایرانی هایی می پردازد که در دفاع از ایران در جنگ ایران و عراق حضور داشتند و مخاطبان را به تفکری عمیق درباره مسئولیتهای انسانی در قبال دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) دعوت میکند.
این سریال که به تهیهکنندگی حمید انصاری، کارگردانی داود بیدل و نویسندگی علی جعفرآبادی و عباس امروزی ساخته شده، داستان فرشته، زن جوانی را روایت میکند که نازا است. همسر او، رضا، یکی از فعالان انقلابی است که سالها تلاش میکند تا سخنرانیهای امام خمینی (ره) را در میان مردم پخش کند. اما با ورود ساواک به ماجرا، رضا در درگیری زخمی میشود و به همراه همسرش به روستایی دورافتاده پناه میبرد.
در این سریال، بازیگرانی چون شادی خلیلی در نقش فرشته، مرتضی امینیتبار در نقش رضا، نیلوفر کوخانی در نقش ساره، آرمان پیراسته در نقش امیر، خیام وقارکاشانی در نقش سلمان، سیاوش چراغیپور در نقش جهان و سایر هنرمندان شناختهشده به ایفای نقش پرداختهاند.
تصویربرداری این سریال در تهران، کرج و شمال کشور انجام شده و فضای داستان با استفاده از جغرافیای ایران، پیام معنوی و تقدس خاک این سرزمین را به تصویر میکشد.
