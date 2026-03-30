به منظور حفظ سلامت دانشجویان عزیز و جلوگیری از هر گونه مخاطره برای ایشان و با توجه به ضرورت تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی، مطابق مصوبه شورای معاونین دانشگاه مقرر گردید:

۱. بر این اساس کلیه کلاس درس‌های نظری و بخش نظری دروس نظری - عملی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از تاریخ ۱۵ فروردین به‌صورت غیرحضوری و برخط تا اطلاع بعدی در بستر الکترونیکی سامانه وادانا برگزار می‌شود. واحدهای دانشگاهی استان اصفهان و واحد مستقل نجف‌آباد می‌توانند از سامانه اختصاصی خود استفاده نمایند.

از آنجایی که شرکت دانشجویان در کلاس درس‌های مجازی صرفاً در صورت ثبت‌نام و انتخاب واحد امکان‌پذیر خواهد بود، واحدهای دانشگاهی پیگیری لازم جهت انتخاب واحد دانشجویان در فرصت داده شده در بازه ۱۵ تا ۲۰ فروردین را به‌عمل آورند.

۲. تشکیل جلسات جبرانی از تاریخ ۱۵ فروردین با هماهنگی دانشجویان کلاس درس و مطابق فایل راهنمای مندرج در سامانه وادانا در بستر آموزش الکترونیکی به‌صورت برخط و با حضور دانشجویان صورت پذیرد.

۳. درخصوص دروس آزمایشگاهی و عملی که امکان برگزاری به‌صورت مجازی وجود ندارند، برنامه‌ریزی برای شیوه برگزاری آنها در بازه زمانی مشخص متعاقباً به اطلاع واحدهای دانشگاهی رسانده خواهد شد.

۴.جلسات دفاع از پیشنهاده دکتری تخصصی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای، رساله دکتری تخصصی همچنین پیش‌دفاع و گزارش پیشرفت کار شش‌ماهه رساله دکتری تخصصی با رعایت کلیه قوانین آموزشی و پژوهشی تا اطلاع بعدی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود. در این خصوص ضروری است کلیه فرآیندها تا رسیدن به مرحله دفاع در سامانه پژوهشیار در زمان صحیح آن طی شده و هماهنگی‌های لازم با واحد الکترونیکی جهت برگزاری دفاع‌ها در بستر وادانا نیز صورت پذیرد.

۵.درخصوص حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی واحدهای دانشگاهی، با توجه به شرایط شهر و استان مربوطه، با نظر رؤسای محترم استان‌های مربوطه اتخاذ تصمیم گردد.

۶.بازه زمانی آزمون جامع همچنان مطابق نامه ۱۱۵۲۶۷۳ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود. درخصوص نحوه برگزاری آزمون جامع (حضوری یا مجازی)، واحدهای دانشگاهی با هماهنگی رئیس استان و با توجه به شرایط کشور در زمان مذکور تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهند کرد. همچنین به‌منظور حفظ حقوق دانشجویانی که به‌جز نمره زبان حائز سایر شرایط شرکت در این آزمون هستند، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری آزمون EPT صورت پذیرفته و زمان آن (که پیش از بازه زمانی برگزاری آزمون جامع است) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لازم است واحدهای دانشگاهی به دانشجویان اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده تا از حضور در واحد دانشگاهی خودداری کرده و درخواست‌های خود را از طریق سامانه ایمیل برای کارشناسان حامی ارسال نمایند. در این خصوص باید هماهنگی دقیقی بین کارشناسان حامی، مدیران گروه‌های آموزشی، روسای دانشکده‌ها و کارشناسان سایر بخش‌ها (آموزش، پژوهش، مالی و...) وجود داشته و پیگیری درخواست‌های دانشجویان تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

مسئولیت حسن انجام مفاد این نامه به عهده روسای محترم استان‌ها و واحدهای دانشگاهی می‌باشد.