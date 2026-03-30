۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

در تازه ترین اظهار نظر اینفانتینو؛

فیفا تکلیف تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی را مشخص کرد

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال با صراحت از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: هیچ برنامه دیگری برای این موضوع نداریم چرا که تیم ملی ایران با شایستگی به جام جهانی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در مصاحبه با سایت N+ مکزیک اعلام کرد که «تیم ملی ایران» بر اساس شایستگی ورزشی به جام جهانی راه یافته است.

وی ادامه داد: ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم و از شرایط بسیار پیچیده آگاه هستیم، اما در حال تلاش هستیم و می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایران در بهترین شرایط ممکن بازی کند.

رئیس فیفا تاکید کرد: ایران نماینده مردم خود، چه آنهایی که در ایران زندگی می‌کنند و چه آنهایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، است. آنها بر اساس شایستگی ورزشی به این جام جهانی راه یافتند.

اینفانتینو خاطرنشان کرد: آنها تیمی بودند که خیلی زود به این مرحله راه یافتند. ایران کشوری دیوانه فوتبال است. ما می‌خواهیم آنها بازی کنند، آنها در جام جهانی بازی خواهند کرد و هیچ پلن B، C یا D وجود ندارد؛ ایران پلن A است.

    • هادی IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اینم تودهنی برای ترامپ شغال زرد نادان
      • ایران IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        یعنی تیم ملی باید بره زیر پرچم آمریکا که رهبر کشورمان رو کشته بازی کنه،باید تحریم کنن و نرن
    • حامد IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      مشکل از خودمونه قبلا وزیر ورزش گفت نمیریم جام جهانی
      • ARB IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
        حرف وزیر کاملا درست بود. وقتی ترامپ رسما توئیت میزنه و تیم ملی رو تهدید می کنه،توقع داری تیم ملی رو اعزام کنند به کشوری که به ما حمله کرده؟!!! اولین وظیفه‌ی میزبان، تامین و تضمین امنیت تیم هاست.
    • سرباز سید علی IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      به پاسداشت خون رهبر شهیدمان باید این مسابقات را تحریم میکردیم. همانگونه که بازی با رژیم صهیونیستی سالهاست تحریم است، بازی با رژیم تروریستی امریکا یا در خاک امریکا باید در هر ورزش و رویدادی تحریم شود.
      • نادذ IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
        اتفاق باید تیم ملی به آمریکا برود تاحقانیت مردم ایران راثابت کند و خار چشم دشمنان شود
    • به IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      تیم صد سال در مسابقات جهانی شرکت نکند هیچ اتفاقی نمی افتد
    • سید علی IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      سمت گیری صادقانه و غیر سیاسی فیفا برای حضور تیم ملی کشورمان به جام جهانی نشان داد ورزش یک امر سیاسی نیست که شاید امثال ترامپ متوجه این امر نباشند
    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      تنها کسی که برای ایرانیان تکلیف مشخص می‌کند، الله بلندمرتبه بزرگ و اولیای الهی است.
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      خوب خداروشكر ، حق مون بود كه بريم و مي رويم ، و خداروشكر كه هنوز هم انسان فهميده در جهان هست
    • ARB IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      اگه خیلی مرده و واقعا مدافع حضور ایران در جام جهانیه، باید میزبانی از ایران رو به مکزیک بده نه اینکه از یه طرف از ایران دفاع کنه، از طرف دیگه برای تغییر میزبان هیچ حرکتی نکنه
    • IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      پاسخ
      به دلیل تهدید تیم ملی از طرف رئیس جمهور ابله و مفعول آمریکا بایستی به دادگاه عالی ورزش cas جهت تغییر محل بازی‌های ایران شکایت کرد. فیفا بایستی بر ای تامین امنیت جانی تیم ملی ایران تضمین کافی بدهد. فیفا می‌تواند فوتبال آمریکا را تعلیق کند. به این دلقک اینفانتینو نباید اینقدر رو بدهید.او قابل اعتماد نیست.
    • مجید IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      فیفا بیجا کرده برای ما تعیین تکلیف کرده،

