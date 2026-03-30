فیفا تکلیف تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در مصاحبه با سایت N+ مکزیک اعلام کرد که «تیم ملی ایران» بر اساس شایستگی ورزشی به جام جهانی راه یافته است.
وی ادامه داد: ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم و از شرایط بسیار پیچیده آگاه هستیم، اما در حال تلاش هستیم و میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایران در بهترین شرایط ممکن بازی کند.
رئیس فیفا تاکید کرد: ایران نماینده مردم خود، چه آنهایی که در ایران زندگی میکنند و چه آنهایی که در خارج از کشور زندگی میکنند، است. آنها بر اساس شایستگی ورزشی به این جام جهانی راه یافتند.
اینفانتینو خاطرنشان کرد: آنها تیمی بودند که خیلی زود به این مرحله راه یافتند. ایران کشوری دیوانه فوتبال است. ما میخواهیم آنها بازی کنند، آنها در جام جهانی بازی خواهند کرد و هیچ پلن B، C یا D وجود ندارد؛ ایران پلن A است.
نظر شما