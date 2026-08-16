واکنش ملی پوش والیبال نشسته به حواشی اخیر؛ برخی نظرها کاملا شخصی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته در حالی مسابقات قهرمانی جهان را با کسب نهمین طلای جهانی به پایان رساند که به خاطر برخی اختلاف نظرها درگیر یکسری حواشی شد، این حواشی حتی تا دور جدید اردوهای آماده سازی این تیم برای حضور در بازی های پاراآسیایی هم کشیده و باعث غیبت داود علیپوریان در اردوی اخیر شد؛ بازیکنی که در همین مسابقات به عنوان یکی از بهترین بازیکنان رویداد انتخاب شد اما اختلاف نظرش با سرمربی تیم ملی، والیبال نشسته را درگیر یکسری حواشی کرده است.

صادق بیگدلی که سال هاست هم تیمی داود علیپوریان در تیم ملی والیبال نشسته است، در مورد حواشی ایجاد شده پیرامون تیمش توضیح داد و تاکید کرد که

وی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته بدون بازی تدارکاتی عازم محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان در هانگژو چین شد، گفت: بعد از بازی های المپیک پاریس و قهرمانی در آن بازی ها، هیچ دیدار تدارکاتی نداشتیم. قبل از مسابقات قهرمانی جهانی هم تلاش هایی برای مهیا شدن شرایط بازی تدارکاتی انجام شد اما به خاطر جنگ و تبعاتش به نتیجه نرسید. اینگونه شد بدون بازی تدارکاتی عازم مسابقات شدیم.

بیگدلی یادآور شد: البته تدابیر و پیگیری های کادر فنی، پیش از آغاز دیدارهای مان در مسابقات قهرمانی جهان با چند تیم شرکت کننده در این رقابت ها که به هانگژو رسیده بودند، دیدارهای تدارکاتی برگزار کردیم. همین دیدارها کمک کرد که تیم از نظر فنی و تاکتیکی آماده تر شود.

ملی پوش والیبال نشسته تاکید کرد: نتایج به دست آمده در جریان مسابقات نشان می دهد که تیم ملی با وجود برگزاری دیرهنگام بازی های تدارکاتی، با چه آمادگی خوبی در مسابقات شرکت داشت و قهرمان شد. این نهمین بار که والیبال نشسته ایران قهرمان جهان شد. البته من در همین قهرمانی ها سهم نداشته ام، در کل ۶ بار با تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده ام و هر دوره را هم با مدال تمام کردیم.

بیگدلی در ادامه در مورد حواشی ایجاد شده پیرامون تیم ملی والیبال نشسته توضیح داد و گفت: برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، با شرایطی مواجه شدیم که بخشی از آنها طبیعی بود و بخشی هم متاثر از جنگ بود. مثلا به جای اینکه با یک پرواز ۱۲ - ۱۰ ساعته از تهران به هانگژو برسیم، حدود ۴۰ ساعت در رده بودیم و دلیل این موضوع فقط جنگ و و روزهای پسا جنگ بودکه باعث شد یک روز پیش از زمانی که برای سفر پیش بینی شده بود، متوجه شویم که پروازمان کنسل شده است.

وی یادآور شد: در آن شرایط تلاش شد تا پرواز و مسیر پروازی جدید جایگزین شود. طبیعی است که در این شرایط، گزینه های جایگزین کاملا به دلخواه نیستند. دلخواه همه این بود که با پرواز مستقیم و کم دردسر راهی محل مسابقات شویم اما ما از تهران به استانبول سفر کردیم، نصف روز آنجا معطل بودیم، سپس راهی شانگهای شدیم و از آنجا به صورت مسیری راهی هانگژو شدیم که سه چهار ساعت طول کشید. اینگونه شد که سفرمان حدود ۴۰ ساعت طول کشید. در آن شرایط، یا باید قید مسابقات را می زدیم یا با این شرایط کنار می آمدیم.

این ملی پوش والیبال نشسته با یادآوری دوباره اینکه تیمش بدون بازی تدارکاتی راهی هانگژو شده بود، ادامه داد: برای کسب آمادگی، بهتر بود بازی تدارکاتی انجام می دادیم که با پیگیری کادر فنی به نتیجه رسید. طبیعی است که انجام چند بازی تدارکاتی درست پیش از آغاز مسابقات، فشار مضاعفی ایجاد می کرد اما ما بازیکنان مشکلی با آن نداشتیم.

بیگدلی تاکید کرد: به صراحت می گویم که تا زمانیکه تیم در محل مسابقات قهرمانی جهان بود، هیچ حاشیه ای نداشتیم. شاید یکسری صحبت ها و انتقادها مطرح می شد که به نظرم برای هر تیمی در هر رویدادی ممکن است، ایجاد شود. من جتی چند روز بعد از بازگشت از مسابقات، با برخی بازیکنان و از جمله داورد علیپوریان هم صحبت کردم، او به مواردی اشاره داشت که اعمال نشده بود اما باید این را در نظر داشت که برخی صحبت ها کاملا شخصی و در عین حال قابل احترام است.

وی افزود: مجدد تاکید می کنم که در جریان مسابقات قهرمانی جهان، با مشکلی که تیم را به چالش بکشاند، مواجه نبودیم. همه بازیکنان با تمام وجود کنار تیم بودند. شاید صحبت هایی در مورد بازی با آمریکا مطرح شده باشد اما به هر حال، این تیم هم مانند دیگر قابل احترام بود. بازی با هر تیمی پروتکل هایی داشت که باید اجرا می شد، نه بیشتر و نه کمتر.

بازیکن تیم ملی والیبال نشسته با بیان اینکه بعد از بازگشت از محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان از یکسری اختلاف نظرها و صحبت هایی که به خاطر آنها مطرح شده بود، با خبر شدم، گفت: به هرحال هر تیمی، حتی تیمی که شخصیت جهانی دارد و در سطح جهان مطرح است، شاید مشکلاتی داشته باشد اما اگر آنها به بیرون از تیم کشانده شود قطعا مضاعف می شوند چون بستر را فراهم می کند که کسانی که عناد دارند، مسائل بی ربطی را مطرح کنند و در نتیجه اوضاع بدتر هم می شود.

بیگدلی خاطرنشان کرد: واقعا مشکل در آن حد نبود که حل نشود. تلاش این تیم برای قهرمانی و کسب سهمیه پارالمپیک بسیار ارزشمند بود اما با یکسری کارها و رفتارها، تحت تاثیرقرار گرفت و باعث شد کام مان با وجود قهرمانی و سهمیه کسب شده، تلخ شود.

وی تاکید کرد: به عنوان یک بازیکن که سال هاست به تیم ملی دعوت می شود این نظر را دارم که بازیکنی که به اردوی تیم ملی کشورش دعوت می شود، موظف است در اردو حاضر شود و از فرصت ایجاد شده برای حضور در ترکیب تیم ملی استفاده کند، مگراینکه بنا به هر دلیلی نخواهد در اردو حاضر شود که باید آن را محترمانه اعلام کند. من اگر عضو تیم ملی می شوم باید بپذیرم که ممکن است اختلاف سلیقه هایی وجود داشته باشد و باید همه آنها را قبول کنم.

ملی پوش والیبال نشسته با بیان اینکه بعد از مسابقات قهرمانی جهان، یک مرحله اردوی تدارکاتی برای تیم ملی برگزار شده است، گفت: با وجود حواشی ایجاد شده تمرینات را انجام دادیم و اردو به پایان رسید. اردوهای بعدی را هم در پیش داریم چون باید برای بازی های پاراآسیایی آماده شویم. در دوره پیشین این بازی ها قهرمان شدیم و شکی نیست که در هر شرایطی، دوباره برای قهرمانی می رویم. خیال همه راحت باشد که والیبال نشسته در ناگویا هم قهرمان می شود چون این تیم با دل و جون کار می کند.