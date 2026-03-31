محمدجواد صدری مهر معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، شعار سال ۱۴۰۵ را حرکتی در مسیر اقتدار ملی دانست و گفت: شعار امسال که با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی تعریف شده، حرکتی به سمت اقتدار کشور است. معاونت علمی در این راستا عهدهدار ارتقا و رشد اقتدار علمی کشور در منطقه و جهان است.
صدری مهر ادامه داد: در ملاقاتی که با رهبر شهیدمان سال گذشته داشتیم، ایشان بر موضوع اقتدار علمی تأکید ویژه داشتند و همواره بر آن تأکید میکردند. امسال این موضوع در شعار سال که مقام معظم رهبری تعریف کردند، جلوهای جدید پیدا کرد.
به گفته وی، معاونت علمی حرکت به سمت اقتدار ملی را با توجه به شعار سال در اولویت برنامههای خود قرار داده و برای این موضوع برنامههایی دارد. از جمله این برنامهها، توسعه آزمایشگاههای محوری در کشور در زمینه فناوریهای اقتدارآفرین است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی تصریح کرد: این آزمایشگاهها به صورت توزیعشده در سال ۱۴۰۴ و با شتاب بیشتری در سال ۱۴۰۵ در دانشگاههای کشور و با توجه به مزیت علمی هر دانشگاه تعریف شده و استمرار خواهد یافت. آزمایشگاههای محوری و مرجع علمی را به عنوان یکی از کارهای اصلی خود با توجه به شعار سال امسال در دستور کار داریم. دکتر افشین معاون علمی رئیس جمهور نیز بر ایجاد و توسعه این آزمایشگاهها با توجه به شعار سال تأکید جدی دارد.
صدری مهر در ادامه به بحث اقلام راهبردی اشاره کرد و گفت: این اقلام در برنامه هفتم توسعه تعریف شده و در صنایع مختلف مشخص هستند؛ اقلامی که به طور خاص در صنایع کشور نقش کلیدی ایفا میکنند و امروزه وارداتی بوده و وابستگی بالایی دارند.
وی تصریح کرد: با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، در سال ۱۴۰۵ تأمین اقلام کلیدی صنایع در اولویت حمایتهای معاونت از شرکتهای دانشبنیان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: موضوع دیگری که در معاونت علمی در سال جاری مورد تمرکز قرار خواهد گرفت، افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمیافزود: افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور با توجه به ابزارهایی که در قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده شده، میتواند امسال به صورت جدی محقق شود و ما این عدد را به دو برابر افزایش خواهیم داد. بدون تردید یکی از نکات مهم در زمینه رشد اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتدار علمی در کشور، همین افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی است.
وی چهارمین محور برنامههای معاونت علمی را تمرکز حمایتها بر ایجاد بازار برای محصولات شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و گفت: تا زمانی که نتوانیم بازارهای داخلی را رونق دهیم و بازارهای بینالمللی برای محصولاتمان ایجاد کنیم، نمیتوانیم سهم اقتصاد دانشبنیان را افزایش دهیم.
صدر مهر تاکید کرد: بازارسازی امسال با توجه به شعار سال، جزو اولویتهای حمایتی معاونت قرار دارد.
