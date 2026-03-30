مردم نگران تأمین سوخت نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در حاشیه جلسه ای که با حضور نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، گفت: در این جلسه درباره مسائل پیرامون حوزه انرژی در شرایط جنگی صحبت، مسائل حوزه صنعت نفت مطرح و مقرر شد با هم اندیشی بیشتر چالش ها را برطرف کنیم.

وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه در حوزه تأمین سوخت جای نگرانی نیست، عنوان کرد: تدابیر لازم در این حوزه اتخاذ شده و از این بابت خیال مردم راحت باشد که مشکلی نخواهیم داشت.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه لازم بود به خاطر آرامش مردم گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه صنعت نفت دریافت شود که وضعیت نیز مطلوب گزارش شد، گفت: همکاری های مجلس و دولت در حوزه سوخت و انرژی با توجه به شرارت های دشمن بسیار خوب بود و گزارش ها در این خصوص دلگرم کننده است، لذا مردم خیالشان راحت باشد که هیچ مشکلی در حوزه سوخت وجود نخواهد داشت.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز ضمن قدردانی از وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه که در خط مقدم جبهه قرار داشته و اقدامات لازم برای حمایت از مردم را انجام می دهند، گفت: بر اساس بازدیدی که از جزیره خارک و مجموعه پارس جنوبی داشتم، متوجه شدم که وزارتخانه سناریوهای مختلفی در شرایط بحرانی مختلف مدنظر دارد.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس در میدان و حوزه انتخابیه حضور دارند و از ۱۶ فروردین به بعد جلسات مجلس برگزار خواهد شد، اظهار داشت: امروز جلسه ای با وزیر نفت و معاونان وی داشتیم که لازم است از ایستادگی شرافتمندانه کارکنان شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی تشکر کنم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دشمن خلاف قوانین بین الملل، اقدام به حمله به زیرساخت های کشورمان کرد، گفت: علیرغم این اتفاق، تولید نفت و گاز و فراورده ها طبق روال گذشته ادامه دارد و امروز دولت و مجلس برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، پای کار هستند. مردم هم همانطور که در دینمان آمده که نباید اسراف کنند، از اسراف پرهیز کنند و بدانند که البته هیچ نگرانی برای تأمین سوخت وجود ندارد.