مراکز زیرساختی رژیم صهیونی هدف حمله پهپادی ارتش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۴۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام شد: ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی! دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از صبح امروز با اجرای عملیات پهپادی و بهرهگیری از انواع پهپادهای رزمی، مراکز زیرساختی البیتسیستم، کانفیت و مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانههای پدافندی و آفندی رژیم صهیونی در شهر صنعتی نوف هاگلیل و تلاویو را آماج حملات خود قرار دادند.
مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانههای پدافندی و آفندی رژیم صهیونی، سازنده سامانههای موشکی و پدافندی مانند گنبد آهنین است.
البیت سیستم، یک مرکز تسلیحاتی فعال در حوزه جنگ الکترونیک، ساخت پهپادها، سامانه شناسایی و سنسورهای راداری است و بخش مهمی از صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف را شامل میشود.
سازمان صنایع کانفیت، در زمینه مهندسی و تولید قطعات هوافضا و ساخت سازههای هوایی برای هواپیماهاو بالگردها فعالیت میکند.
