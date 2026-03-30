مراکز زیرساختی رژیم صهیونی هدف حمله پهپادی ارتش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۴۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام شد: ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی! دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از صبح امروز با اجرای عملیات پهپادی و بهره‌گیری از انواع پهپادهای رزمی، مراکز زیرساختی البیت‌سیستم، کانفیت و مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی در شهر صنعتی نوف هاگلیل و تل‌اویو را آماج حملات خود قرار دادند.

مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی، سازنده سامانه‌های موشکی و پدافندی مانند گنبد آهنین است.

البیت سیستم، یک مرکز تسلیحاتی فعال در حوزه جنگ الکترونیک، ساخت پهپادها، سامانه شناسایی و سنسورهای راداری است و بخش مهمی از صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف را شامل می‌شود.

سازمان صنایع کانفیت، در زمینه مهندسی و تولید قطعات هوافضا و ساخت سازه‌های هوایی برای هواپیماهاو بالگردها فعالیت می‌کند.