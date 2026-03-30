بابایی: توسعه صنایع معدنی، کلید شکوفایی و تحقق عدالت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شامگاه دوشنبه در نشست با یکی از شرکتهای معدنی یزد ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیاتی این مجموعه، بر نقش حیاتی صنایع بزرگ در تحقق شعار سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بیان کرد: نامگذاری هوشمندانه امسال از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نشاندهنده پیوند ناگسستنی میان اقتصاد، اتحاد داخلی و اقتدار ملی است.
وی افزود: شرکتهای معدنی به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان، مکلف است با بهرهگیری از توان داخلی و بومیسازی دانش، مصداق عینی اقتصاد مقاومتی باشد.
استاندار یزد با تبیین ضرورت حفظ وحدت میان ارکان تولید و جامعه محلی خاطرنشان کرد: امنیت ملی ما امروز در گروی پایداری چرخه تولید و رضایتمندی کارگران عزیز و مردم شریف منطقه است.
وی در پایان با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از تولید ملی، یادآور شد: استانداری یزد در مسیر رفع موانع تولید و تسهیل صادرات محصولات نهایی، تمامقد در کنار مدیریت و کارگران صنایع و معادن ایستاده است. ما معتقدیم با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی و حفظ وحدت میان صنعت و مردم، میتوانیم از چالشهای اقتصادی عبور کرده و امنیت ملی را در سایه خودکفایی پایدار، تقویت کنیم.
