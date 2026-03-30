یادداشت مهمان - میثم نیلی: رویدادهای پس از شهادت مظلومانه امام شهید عزیزمان، عظمت و بزرگی مادی و معنوی ایران و انقلاب را به رخ جهانیان کشیده است. دشمن زبون که به فکر براندازی ۲۴ ساعته انقلاب بود، امروز با لحنی ملتمسانه و با حربه دروغ، ادعا می کند که ایران اجازه عبور چند کشتی را به او داده است!

به اختصار، وضعیت واقعی امروز ایران به این شرح است:

۱. طبق آخرین نظرسنجی معتبر و علمی، اکثریت قاطع ملت، نزدیک به ۸۰ درصد، برچیدن همه پایگاه‌های آمریکایی از منطقه، مجازات متجاوزان، حذف همه تحریم‌ها، پرداخت غرامت و مالکیت بدون چون‌وچرای ایران بر تنگه هرمز را جزو شروط حداقلی ما می‌دانند. طبق این پیمایش، سرمایه اجتماعی و تاب آوری عمومی در بهترین وضعیت سالیان اخیر قرار دارد.

۲. بحمدالله میراث علمی و عملی امام شهید و تدبیر و شجاعت فرماندهان عزیز، تداوم و حتی ارتقای قدرت دفاعی، نظامی و عملیات آفندی را تا مدت‌های مدید، بدون هیچ نگرانی، ممکن ساخته است.موشک ها و پهپادهای پیشرفته، هم زمان با مصرف، در حال تولید انبوه است، و امکان هیچ گزندی به این توان فزاینده وجود ندارد ان شاءالله.

۳. رهبر عزیز انقلاب با قدرت، کشور را اداره و فرماندهی می کنند. رئیس جمهور محترم کاملا بر بازار اشراف دارد و کالاهای اساسی به وفور برای ماه های آتی ذخیره شده است. نقش آفرینی مثبت قوای دیگر، به ویژه رئیس محترم مجلس هم در خور تقدیر است.

۴. اگر مقایسه‌ای هم با زمان جنگ تحمیلی داشته باشیم، شرایط امروز بیشتر شبیه دوران پس از فتح فاو در عملیات والفجر ۸ است، نه شرایط تیرماه ۱۳۶۷. به تعبیر امام شهید و به زبان تاریخ اسلام، امروز شرایط فتح خیبر است نه دوره شعب ابی‌طالب.

در آخر، همه مواظب باشیم که نه به مردم و نه به دشمن آدرس غلط داده نشود.