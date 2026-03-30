۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

حمله دشمن به لنج‌های صیادی در بندرلنگه؛ اطفای حریق در حال انجام است

بندرلنگه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله هوایی به شناورهای صیادی در اسکله بندر ملو از توابع شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: عصر دوشنبه، ۴ فروند لنج باری مستقر در اسکله ملو در شهرستان بندرلنگه در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی دچار آتش‌سوزی شدند.

نفیسی با تأکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است، افزود: بلافاصله تیم‌های آتش نشانی و امدادی به محل حمله دشمن اعزام شدند و تلاش برای اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به دیگر شناورها در دستور کار قرار گرفت.


معاون استاندار هرمزگان با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی در منطقه اظهار داشت: این حمله در ادامه روندی از اقدامات تخریبی علیه شناورهای مردمی صورت می‌گیرد و از ابتدای جنگ تحمیلی و دفاع مقتدرانه، دشمن در نقاط مختلف هرمزگان از جمله شهرستان‌های جاسک، بندرخمیر و بندرلنگه به شناورهای مردمی حمله کرده است.

کد مطلب 6787494

