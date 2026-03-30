به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: عصر دوشنبه، ۴ فروند لنج باری مستقر در اسکله ملو در شهرستان بندرلنگه در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی دچار آتشسوزی شدند.
نفیسی با تأکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است، افزود: بلافاصله تیمهای آتش نشانی و امدادی به محل حمله دشمن اعزام شدند و تلاش برای اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به دیگر شناورها در دستور کار قرار گرفت.
معاون استاندار هرمزگان با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی در منطقه اظهار داشت: این حمله در ادامه روندی از اقدامات تخریبی علیه شناورهای مردمی صورت میگیرد و از ابتدای جنگ تحمیلی و دفاع مقتدرانه، دشمن در نقاط مختلف هرمزگان از جمله شهرستانهای جاسک، بندرخمیر و بندرلنگه به شناورهای مردمی حمله کرده است.
