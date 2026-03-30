سرهنگ عزیزی: مردم ایران مثلث دفاعی کشور را تکمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی عزیزی شامگاه دوشنبه در اجتماع بزرگ مردم رشت ضمن تسلیت شهادت امام امت و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و هموطنان، با تقدیر از حضور شور و شعور مردم، شهادت رهبر جمهوری اسلامی را زخم عمیقی بر قلب ملت دانست و اظهار کرد: این شهادت مهر تأییدی بر ده‌ها سال مجاهدت در راه حق و امام امت بوده است.

معاون سیاسی سپاه قدس گیلان، معماری دفاعی و راهبرد جنگ رمضان را از ابتکارات رهبر شهید برشمرد و شهادت را آرزوی ایشان بیان کرد و افزود: رهبر شهید سال‌ها مقاومت مقتدرانه در برابر نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی داشت.

نقش‌آفرینی مردم در تداوم انقلاب

وی با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب تصریح کرد: همان‌گونه که یدالله فتح‌الفتوح پرورش‌یافته مکتب امام بود، انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نیز پرورش‌یافته مکتب رهبر شهید ماست.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه امروز مثلث دفاعی کشور یعنی مردم در خیابان است، اظهار کرد: فرزندان شما در نیروهای مسلح در میدان و دستگاه دیپلماسی گوش‌به‌فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و لاغیر.

وی با اشاره به وصیت‌نامه امام خمینی (ره) گفت: امام (ره) فرمودند «با نفسی مطمئن از بین شما مرخص می‌شوم»؛ امروز معنای این سخن روشن‌تر از همیشه است، زیرا حفظ و تداوم انقلاب به‌دست شما مردم است. رهبر شهید یک ماه پیش از شهادت هشدار داده بود که بحران‌ها و فتنه‌ها در پیش است، اما خدا مردم را مبعوث خواهد کرد.

شکست راهبردی دشمن و تغییر رویکرد صهیونیست‌ها

معاون سیاسی سپاه قدس گیلان از تغییر رویکرد دشمن صهیونیستی گفت و ادامه داد: دشمن به‌جای اهداف نظامی، به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی کشور حمله می‌کند؛ زیرا در رسیدن به اهداف راهبردی خود شکست خورده است.

وی با اشاره به اینکه هدف دشمن فروپاشی نظام بود که شکست خورد، افزود: هدف دشمن از کار انداختن سیستم فنی و پدافندی نیروهای مسلح بود و در این اراده نیز باز هم شکست خورد.

معاون سیاسی سپاه قدس گیلان مردم را از نسل ابوذر و سلمان دانست و گفت: شکست سوم دشمن مردم هستند که از نسل ابوذر، سلمان و آموخته مکتب حضرت علی، حضرت زینب و حضرت خدیجه هستید و این حضور مردم، دشمن را در محاسبه دچار خطا کرده است.

وی با اشاره به تاریخ دخالت بیگانگان در ایران اظهار کرد: از قرن نوزدهم معماری سلطه برای بلعیدن ایران آغاز شد؛ از قرارداد ۱۹۰۷ که شمال و جنوب کشور را تقسیم کردند تا قرارداد ۱۹۱۹ که آموزش و پرورش ما را به یغما بردند.

سرهنگ عزیزی افزود: انقلاب اسلامی در سال ۵۷ این نظم سلطه را برهم زد و استقلال را به کشور بازگرداند. وی با اشاره به تلاش غرب برای کاهش فاصله بحران‌ها گفت: اندیشکده‌های غربی پس از فتنه ۸۸ تصمیم گرفتند فاصله بحران‌ها را به زیر دو سال برسانند، اما علت افزایش بحران‌ها در سال ۱۴۰۴ این است که جمهوری اسلامی ایران به قله نزدیک شده است.