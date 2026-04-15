به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت امام صادق(ع) با اشاره به جهاد کبیر امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: امام ششم شیعیان با برپایی محافل علمی و تربیت شاگردان تلاش فراوانی برای حفظ دین و نجات مردم داشتند و اجازه ندادند جامعه اسلامی دچار گمراهی شود.

وی با بیان این که مسیر هدایت با رهبری اهل بیت(ع) و اولیای الهی ادامه یافته است، افزود: در زمان ما نیز امام شهید انقلاب به عنوان نایب برحق امام زمان(عج) همین راه را ادامه دادند و همچون اولیای خدا برای نجات مردم از گمراهی و پاسداری از نظام اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان در امور تخصصی اقشار بسیج با تأکید بر ضرورت و اهمیت شناخت و معرفی ابعاد شخصیت رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: شخصیت والای امام شهید ما با توجه به نقش امامت و ولایت ایشان و مسئولیتی که داشتند، ناشناخته مانده است به گونه ای که اگر ایشان در چنین جایگاهی نبودند، دنیا بیشتر متوجه می شد که چه نابغه ای در ایران عزیز ما زندگی می کند.

وی با اشاره به این که امام شهید امت اهل علم، معرفت، دقت و سیاست بودند، افزود: سبک مدیریتی رهبر شهید باعث حفظ انسجام در بین امت اسلامی شد و دشمن را به ستوه آورد؛ دشمنی که به دنبال تغییر رژیم بود، اما امروز برای باز کردن تنگه هرمز دست و پا می زند.

حسینی با تأکید بر ضرورت عمل به توصیه‌ های رهبر شهید انقلاب به عنوان راه اصلی حفظ نظام و شکست توطئه های دشمن، گفت: جهاد تبیین به عنوان یک فریضه قطعی و حضور مردم در صحنه از جمله رسالت های ما به شمار می رود.

وی با اشاره به دستاوردهای حضور مستمر مردم در خیابان، ادامه داد: این حضور باشکوه که لبیک به رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی بود، نه تنها دشمن را ناکام گذاشت، بلکه پشتوانه قوی برای رزمندگان اسلام در میدان بود و دست دیپلماسی را برای پیشبرد اهداف نظام و دفاع از منافع ملی پر کرد.