سرهنگ عزیزی: مردم بصیرت خود را به میدان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شامگاه یکشنبه در حاشیه یکی از برنامه‌های دهه کرامت با اشاره به وصیت‌نامه امام خمینی(ره)، اظهار کرد: امام راحل در وصیت‌نامه خود فرمودند که رمز حفظ و تداوم انقلاب، مطمئن بودن به مردم است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، افزود: از ایشان نقل است که از امام خمینی(ره) سؤال کردند چه شد به این نتیجه رسیدید که الان موقع انقلاب در ایران عزیز است؟ امام فرمودند: وقتی دیدم مردم در وفات آیت‌الله بروجردی ۴۰ شب نشستند، به این نتیجه رسیدم که زمان ورود انقلاب فرا رسیده است.

معاون سیاسی سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها، تصریح کرد: امید است این حضور توأم با بصیرت مردم در کنار نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی، انشاءالله از چله گذشته و به انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود(عج) متصل شود.

سرهنگ عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: باید حماسه اقتدار عاشورایی ایران را در دنیا طنین‌انداز کنیم و از همه شما مرخص می‌شوم. والسلام علیکم.