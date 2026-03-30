۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

«سمنان» تأمین‌کننده مرغ و تخم‌مرغ کشور با قیمت پایین‌تر از نرخ ملی

دامغان- استاندار سمنان با اعلام اینکه در برخی اقلام مانند مرغ و تخم‌مرغ، خودکفا بوده و تأمین‌کننده نیاز سایر استان‌ها هستین، گفت: خوشبختانه قیمت این اقلام در سمنان نسبت به کشور پایین‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه دوشنبه در بازدید از مراکز خرید و نانوایی های شهر دامغان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه تمهیدات لازم از قبل از شروع جنگ و با هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط برای تامین کالاهای اساسی مردم انجام شده است بیان کرد: مردم اطمینان داشته باشند هیچگونه کمبودی در استان وجود ندارد و ذخیره کالاهای اساسی استان تا چندین ماه آینده به طور کامل انجام شده است.

وی با اشاره به تشدید نظارت ها توسط تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های اجرایی بر عرضه کالاها و رصد روزانه وضعیت بازار در همه شهرستان های استان افزود: در بازدید از مراکز خرید مردم مشخص شد که خوشبختانه همه کالاها به وفور در بازار موجود بوده و کار نظارت نیز با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار سمنان گفت: این استان در برخی از اقلام مانند مرغ و تخم مرغ تولید کننده و توزیع کننده در سطح کشور بوده و قیمت این اقلام در استان نسبت به کشور پایین‌تر است و نسبت به تغییرات قیمتی هم دستگاه‌های مرتبطی نظیر سازمان جهادکشاورزی و تعزیرات حکومتی با جدیت نظارت داشته تا ضمن برآورده شدن حد سود تولیدکنندگان، مردم نیز دچار مشکلی نشوند.

کولیوند در پایان با تأکید بر اینکه مردم نگران تأمین کالاها نباشند زیرا تامین کالاهای اساسی استان تا حداقل شش ماه آینده به طور کامل انجام شده است تصریح کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه کمبود مراتب را به فرمانداری شهرستان‌ها، جهادکشاورزی و صنعت و معدن اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

    • حسن IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      والا تو شاهرود که مرغ کیلوئی ۲۸۷ تومان هست ما ارزانی نمی‌بینیم قبل از جنگ ۱۸۳۵۰۰ تومان بود

