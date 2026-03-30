۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۴

وزیر کشور: دریابان تنگسیری در راه اعتلای نام ایران ثابت‌قدم بود

وزیر کشور در پیامی به مناسبت شهادت دریابان تنگسیری، اظهار داشت: آن شهید والامقام، همواره در مسیر اعتلای نام ایران و صیانت از منافع ملی، استوار و سربلند گام برمی‌داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا؛

دریابان علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و تخصصی مثال‌زدنی، نقشی تاریخی و درخشان در تثبیت امنیت و اقتدار پایدار در پهنه‌های آبی کشور به‌ویژه خلیج همیشگی فارس و تنگه هرمز ایفا کرد. مجاهدت‌های مخلصانه آن فرمانده دلاور و مجاهد خستگی‌ناپذیر در سالیان متمادی، جلوه‌ای روشن از غیرت و شجاعت فرزندان این مرز و بوم بود که همواره در مسیر اعتلای نام ایران و صیانت از منافع ملی، استوار و سربلند گام برمی‌داشت.

بی‌شک، شهادت آن فرمانده رشید، نه تنها خللی در اراده پولادین مدافعان کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاک ایشان، همت و عزم نیروهای مسلح را در ایستادگی و مقابله با بدخواهان میهن مقدس‌ ما، به‌ویژه در برابر قاتلان این شهید، یعنی دشمن آمریکایی ـ صهیونی، دوچندان و مسیر استقلال و عزت را برای پویندگان راه جهاد، هموارتر خواهد کرد.

اینجانب، شهادت ایشان را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله‌ العالی)، خانواده معزز و صبور ایشان، همرزمان سرافراز در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مدافع غیرتمند، علو درجات و همنشینی با ائمه اطهار و برای بازماندگان، صبر جزیل مسئلت دارم.»

    • IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      روحشان شاد يادشان ماندگار

