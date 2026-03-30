۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

دلنوشته حاتمی‌کیا برای شهید تنگسیری؛ تو عصای موسای رهبر شهیدمان بودی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سینما برای شهادت سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلنوشته‌ای منتشر کرد.

متن دلنوشته وی بدین شرح است:

«به نام خدای سرداران سر به دار.

به نام خدای سردار تنگسیری.

به نام آن‌که یکی دیگر از سفره‌داران این بزمِ میدانِ دفاع را برگزید.

چه بنویسم که دل پرآشوبم آرام شود؟

چه بنویسم که بغضم پشت فریادم پنهان بماند؟

دلم می‌سوزد از اینکه دیگر سردار، تبریک اعیاد را پیشدستی نخواهد کرد.

دلم می‌سوزد که دیگر صدای مهربان سردار را نخواهم شنید.

دلم می‌سوزد که دیگر چهره خندانش را در پس‌زمینه آبی خلیج فارس نخواهم دید.

سردار، تو عصای موسای رهبر شهیدمان بودی.

ایمان دارم، فرازِ سرخِ این شاهنامه، با این کوچ‌ها رنگ نمی‌بازد.

کاش در کنار یارانت بودی و غرق شدن سپاه فرعون را به چشم خود می‌دیدی.

پس ای دریابان خلیجِ همیشه فارس، آسوده باش که یارانت، این حماسه را با همان سرمشق تو به پایان خواهند رساند.»

    • محمد رضا نظری فر IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدا رحمت کنه سردار تنگسیری مردمیدان شهادت ومبارزه در راه خدا .و خدا حافظ شما ما باشد. جناب حاتمی کیا سردار حوزه فرهنگ و هنرایران زمین
    • رمضان سلطانی IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      نیروهای امنیتی ما چرا از فرماندهان ومقامات ارشد کشور حفاظت نمیکند چرا انها به راحتی ترور شوندلطفآ دراین مورد جدیت بیشتری نشان دهید
    • سید علی IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      درود بر همه شهیدان راه استقلال و آزادی ایران از اهریمنان روزگار جدید که روی جنایتکاران قبلی را سپید کردند ، گرچه پرچمی از دست دلیری افتاد دلیری بصیر دیگر آنرا خواهد گرفت .
    • ایرانی IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      سردارتنگسیری انگارفقط یک شخص نبود.یک مکتب یک راه بود.ایشون وقتی می‌خندیدند وقتی برپهنه دریای خلیج فارس تنگه هرمزرابردشمنان بست وقتی که می‌گفت ما فقط یک سربازیم ایران ونظام ومردم بایدبماند.وقتی می‌گفت این دستاوردها رابایدحفظ کردنبایدبایک اشتباه کوچک همه چیز را خراب کرد.بایددقت کرد.سرداروقتی که به همه افتخارات جنگ دوازده روزه افتخارمیکرد.اون دریا دردست ماست کوسه ها وتخته سنگهای زیردریابرای دشمنان مرگ آفرین خواهد بود.میگفت اگرنورایمان نباشد هیچ سلاحی کارگرنخواهدشد..سردارتنگسیری شهیدشده.صلوات برروح

    پربازدیدها

    پربحث‌ها