به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازار سهام آمریکا امروز نیز با ریزش سنگینی مواجه شد و تنها در یک روز حدود ۱.۳ تریلیون دلار از ارزش آن از بین رفت.

رویترز گزارش داد بازارهای مالی در آغاز هفته با موجی از نگرانی و احتیاط روبه‌رو شدند، به‌طوری که معاملات آتی سهام در آسیا روز دوشنبه کاهش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران خود را برای احتمال طولانی شدن درگیری‌ها در خلیج فارس آماده می‌کنند.

این درگیری‌ها تاکنون قیمت نفت را به سمت ثبت رکوردی تازه در رشد ماهانه سوق داده و هم‌زمان خطر افزایش تورم و رکود اقتصادی را برای بخش بزرگی از اقتصاد جهانی به همراه آورده است.

در بازار انرژی، نفت برنت با افزایش ۲.۴ درصدی به ۱۱۵.۳۳ دلار در هر بشکه رسید و رشد ماهانه آن به حدود ۵۹ درصد افزایش یافت؛ رقمی که حتی از جهش قیمت‌ها پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ نیز بیشتر است.

همچنین نفت آمریکا با رشد ۳ درصدی به ۱۰۲.۵۲ دلار در هر بشکه رسید و افزایش ماهانه ۵۳ درصدی را ثبت کرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت طولانی شدن بسته ماندن تنگه هرمز، ذخایر احتیاطی انرژی سریع‌تر کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به جهش‌های شدیدتر در قیمت نفت، گاز طبیعی و سایر کالاها منجر شود.