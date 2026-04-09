به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید سرزده از کارخانه آرد سنندج، اظهار کرد: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تولید و توزیع آرد در سطح استان وجود ندارد و تمامی کارخانهها با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به شرایط خاص و لزوم آمادگی در مواجهه با بحرانها، افزود: این بازدیدها با هدف رصد میدانی و حفظ آمادگی چرخه تأمین کالاهای اساسی در شرایط ویژه از جمله شرایط جنگی انجام میشود تا از بروز هرگونه اختلال احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با بیان اینکه ۱۲ کارخانه تولید آرد در استان فعال است، ادامه داد: از این تعداد، ۲ کارخانه در سنندج مستقر هستند و برنامهریزی شده از هفته آینده سایر واحدهای تولیدی نیز مورد بازدید و ارزیابی قرار گیرند.
رحیمیان در خصوص وضعیت کارخانه آرد سنندج گفت: این واحد با ظرفیت اسمی ماهانه ۲۳۰۰ تن، در سه شیفت کاری و با ۳۵ نفر نیروی انسانی بهصورت شبانهروزی فعالیت میکند و بخش قابل توجهی از نیاز شهرستانهای سنندج، دهگلان و کامیاران را تأمین میکند.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای موجود، در هفت روز ابتدایی ماه جاری ۹۸ درصد سهمیه آرد نانواییهای لواش، ۱۰۰ درصد نانواییهای بربری و حدود ۴۹ درصد نانواییهای سنگکی تأمین و توزیع شده و این روند بدون وقفه ادامه دارد.
دبیر کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان کردستان با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی، بیان کرد: شرکت غله استان نیز گندم مورد نیاز کارخانهها را بهصورت امانی تأمین میکند تا در شرایط اضطراری امکان افزایش تولید و ذخیرهسازی فراهم باشد.
رحیمیان با تأکید بر تداوم نظارتها خاطرنشان کرد: بازدیدهای سرزده و مستمر ادامه خواهد داشت و هدف اصلی از این اقدامات، اطمینان از پایداری تأمین کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در جامعه است.
گفتنی است؛ در این بازدید، جمعی از مسئولان استانی از جمله معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل غله، رئیس بازرسی جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت حملونقل خلیج فارس و معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان حضور داشتند.
