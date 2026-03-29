نظارت تعزیرات کردستان تشدید شد؛ ثبت تخلفات صنفی در بازرسی از بازار

حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات در راستای دستور ریاست سازمان و با هدف کنترل بازار، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و اطمینان از تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی انجام شده است.

وی افزود: روزانه ۱۰ گشت مشترک در سطح استان شامل مرکز استان و شهرستان‌های مریوان، سقز، بانه، بیجار، کامیاران و دیواندره برگزار می‌شود.

رحیمیان با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده در سنندج گفت: در جریان این گشت‌ها، از واحدهای رستوران و فست‌فود بازدید شد که از نظر بهداشتی و کیفیت خدمات در وضعیت مطلوب قرار داشتند و قیمت‌ها نیز مطابق نرخ مصوب رعایت شده بود.

وی ادامه داد: در بازرسی از ۱۰ واحد صنفی دیگر در سطح شهر، ۳ واحد متخلف شناسایی شدند که تخلفاتی نظیر عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه کالای فاقد شناسه و عرضه کالای تاریخ‌گذشته داشتند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی تشکیل شد.

گرانفروشی در واحدهای قصابی

مدیرکل تعزیرات کردستان با اشاره به بازرسی از واحدهای عرضه گوشت و مرغ افزود: در بررسی ۸ واحد صنفی، تخلفی در واحدهای مرغ‌فروشی مشاهده نشد، اما هر ۴ واحد قصابی به دلیل گرانفروشی شناسایی و تذکرات لازم به آن‌ها داده شد.

وی همچنین از بازرسی ۷ واحد نانوایی خبر داد و گفت: در این بخش ۵ مورد تخلف شامل کم‌فروشی، گرانفروشی و نگهداری غیرمجاز آرد یارانه‌ای احراز شد که در یک مورد ۱۱ کیسه آرد یارانه‌ای در یک واحد آزادپز کشف شد.

وضعیت بازار در شهرستان‌ها

رحیمیان درباره وضعیت سایر شهرستان‌ها اظهار کرد: در مریوان، کامیاران، سقز و دیواندره کمبود کالای اساسی گزارش نشد و در اغلب موارد تخلف خاصی مشاهده نگردید، هرچند در برخی واحدها مواردی مانند عدم درج قیمت ثبت شد.

وی ادامه داد: در شهرستان بیجار نیز ۳ واحد عرضه و نصب شیشه به دلیل گرانفروشی شناسایی شدند و پرونده آن‌ها در دست رسیدگی است.

ثبات نسبی بازار و تأمین کالاهای اساسی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر ثبات بازار خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی به وفور در سطح استان موجود است و روند تأمین و توزیع بدون مشکل ادامه دارد.

وی همچنین به رفتار منطقی مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر از خریدهای هیجانی و انبوه در بازار کاسته شده و شرایط بازار به سمت تعادل حرکت کرده است.