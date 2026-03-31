استاندار گیلان: ۱۰۰ واحد مسکونی و تجاری در حملات اخیر دشمن آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح سه شنبه در حاشیه جلسه مدیریت ستاد بحران استان گیلان در گفتگو با رسانه ها با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: خوشبختانه همه دستگاه های اجرایی پای کار هستند و در این ایام برخی از مقامات کشور نیز وارد استان شده و بازدیدهایی انجام دادهاند.

وی ضمن تشکر از مردم شریف استان گیلان گفت: علیرغم ورود میلیون ها مسافر به گیلان، الحمدلله هیچ مشکلی در خصوص امنیت و تأمین کالاهای اساسی نداشتیم و از صبر و حوصله و تحمل مردم صمیمانه تشکر میکنم.

استاندار گیلان با اشاره به خسارتهای مادی وارد شده به کشور افزود: دولت تقسیم کاری انجام داده است. در استانها به خصوص شهرستانهایی که کمتر از یک میلیون جمعیت دارند، تماماً بنیاد مسکن متولی بازسازی است.

حق شناس با بیان اینکه در حملات اخیر به استان گیلان حدود ۱۰۰ واحد تجاری و مسکونی مورد آسیب واقع شده است، تصریح کرد: خوشبختانه بنیاد مسکن به لحاظ تجربی که هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در حوادث طبیعی داشته، تیم فنی کارآمدی دارد. لذا مردم عزیز نگران نباشند و کمی صبر و حوصله داشته باشند.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن چه در خصوص واحدهایی که تخریبی هستند و باید ساخته شوند، چه واحدهایی که تعمیرات جزئی نیاز دارند، حتماً با دستورالعمل هایی که دارد اقدام میکند. اگر مردم خودشان بخواهند تعمیرات واحدهای جزئی را انجام دهند، طبیعی است که بنیاد مسکن طبق دستورالعمل هزینه ها را جبران میکند. در خصوص واحدهای احداثی نیز همین دستورالعمل وجود دارد و بنیاد متولی است که کار احداث را انجام دهد.

استاندار گیلان با اشاره به جلسه امروز با فرمانداران شهرستان های آسیب دیده خاطرنشان کرد: مقرر شد فرمانداران نسبت به اطلاع رسانی به مردم آسیب دیده اقدام کنند. مردم حتماً به بنیاد مسکن شهرستان های خود مراجعه کنند. در مجموع نگران نباشند، امیدواریم واحدهایشان بهتر از گذشته ساخته یا تعمیر شود و در اختیارشان قرار گیرد.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دوازدهم فروردین روز مبارکی به عنوان پایان نظام ستم شاهی و شروع نظام مردم سالاری است. امسال شرایط ویژه ای داریم. اگر در سنوات گذشته گفته میشد نظام سلطه و استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران است شاید کمتر باور میشد، ولی امروز همه میبینند که آمریکا و برخی کشورهای دور و نزدیک مخالفت خود را با جنگ تمامعیار نشان میدهند.

وی تأکید کرد: بحث فقط نظام سیاسی نیست، در کنار آن تمامیت ارضی ایران مطرح است. متأسفانه قبل از انقلاب اسلامی، دو برابر مساحت کنونی ایران متعلق به کشور بود که به دلیل پادشاهان بی عرضه واگذار شد و ایران از شیری بزرگ به وضعیت فعلی تبدیل شد.

استاندار گیلان تصریح کرد: خوشبختانه در ۴۷ سال بعد از انقلاب اسلامی، آنچه به صراحت میتوان ذکر کرد این است که با نثار صدها هزار شهید - که همین حالا در گیلان بیش از ۵۰ شهید داریم - دستاورد بزرگ این بوده که یک وجب خاک از دست ندادیم و این دستاورد برای جمهوری اسلامی ایران ماندگار شد.