به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از رشادتهای شهید عابد اسلامدوست در لنگرود با اشاره به پیشینه افتخارآمیز شهرستان لنگرود در طول تاریخ گفت: اگر بخواهیم هر یک از قطعات افتخارآمیز این خطه را مرور کنیم، قطعاً فرصتی فراتر از این محفل نیاز است. لنگرود در ادوار مختلف تاریخی، از جنگهای ایران و روس گرفته تا دفاع مقدس و جنگ با داعش، قهرمانان بزرگی را تقدیم اسلام و ایران کرده است.
وی با اشاره به سرداران شهیدی همچون شهید املاکی در جنگ تحمیلی، شهید حسینپور در نبرد با داعش به تعبیر شهید سلیمانی، و شهید کمیل در جنگ رمضان، افزود: نزدیک به ۵۵۰ شهید از این دیار، هر کدام یک قهرمان هستند که باید قصه آنها برای نسلهای آینده روایت شود.
استاندار گیلان در ادامه با مقایسه روایت تاریخی پیش و پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: در تاریخ قبل از انقلاب، هرچه میخوانیم روایت تحویل دادن خاک بود؛ از ترکمنستان و آذربایجان گرفته تا بحرین. در عهد ترکمنچای، ۱۰ برابر مساحت گیلان را از دست دادیم. اما روایت بعد از انقلاب، روایت فتح بود. شهید آوینی به ما یاد داد که چگونه روایت پیروزی را بنویسیم.
حقشناس با تأکید بر دستاورد بزرگ نظام در حفظ تمامیت ارضی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی این است که در ۴۰ سال گذشته، یک وجب از خاک کشور تغییر نکرده است. در جنگ هشت ساله، همه دنیا بدون استثنا به صدام کمک کردند اما نتیجه این شد که یک وجب خاک از دست ندادیم. این پیروزی ارادهها بود، نه پیروزی تجهیزات.
وی با اشاره به تفاوت جنگ تحمیلی با جنگ اخیر (عملیات وعده صادق) افزود: در جنگ هشت ساله، بنیه دفاعی ما خریداری شده بود؛ حتی سیمخاردار مال خودمان نبود. اما در جنگ اخیر، بنیه دفاعی محصول دست خودمان بود. موشکها را خودمان تولید کردیم. دشمن میدانست که شهرکهای موشکی ما دست نخورده است و جنگ به ضرر او تمام میشود.
استاندار گیلان با اشاره به ماهیت استکباری آمریکا خاطرنشان کرد: از شهریور ۱۳۲۰ که ایران اشغال شد تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تا امروز که ۷۷ سال میگذرد، آمریکاییها همواره در ایران مداخله کردهاند. آخرین مداخله آنها اسفند سال گذشته بود. اما تفاوت نظام اسلامی با همه نظامهای پیشین در این است که رهبران آن بر سر مواضع خود ایستادهاند. رهبر معظم انقلاب از روز اول تا امروز، کوچکترین تغییری در موضع خود در قبال استکبار جهانی ایجاد نکردهاند.
حقشناس در پایان با اشاره به شخصیت ترامپ تصریح کرد: ترامپ یک لمپن دروغگوست که نمیشود به او اعتماد کرد. دنیا امروز باور کرده که حرف او قابل قبول نیست. اگر اینجا تمام شود، قطعاً سراغ کشور دیگری مثل کوبا خواهد رفت. این ذات استکبار است. اما ملت ایران با هوشیاری و ایستادگی خود، بار دیگر ثابت کرد که تسلیم زور نمیشود.
