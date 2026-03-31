فعالیت ۱۱۵ داروخانه دامپزشکی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست صبح امروز سهشنبه در بازدید از داروخانههای دامپزشکی لرستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در جنگ رمضان، اظهار داشت: هیچگونه کمبود دارو و واکسن دامی در استان نداریم.
وی با اشاره به فعالبودن ۸۰ مرکز درمانی، ۱۱۵ داروخانه و ۱۲ شرکت پخش دارو و واکسن دامی در استان، گفت: با برنامهریزی صورتگرفته، هماکنون هیچگونه کمبود دارو و واکسن دامی در سطح استان وجود ندارد و خدمات پیشگیرانه، کنترلی و درمانی باقدرت تداوم دارد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان از تمامی پرورشدهندگان استان خواست تا دارو و واکسن موردنیاز خود را صرفاً از مبادی و مراکز رسمی و موردتأیید اداره کل دامپزشکی استان تهیه کنند.
نظر شما