  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

رشد توزیع میوه نوروزی در خراسان جنوبی؛ عرضه سیار در روستاها

رشد توزیع میوه نوروزی در خراسان جنوبی؛ عرضه سیار در روستاها

بیرجند-مدیرکل تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: هم‌زمان با افزایش تقاضا در روزهای پایانی تعطیلات نوروز، توزیع میوه تنظیم بازار در ۱۲۰ غرفه و به‌صورت سیار در تعدادی از روستاها در حال انجام است.

رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح تنظیم بازار نوروزی تاکنون ۱۶۰ تن میوه در استان توزیع شده و ۱۴۰ تن دیگر نیز برای عرضه در روزهای آینده ذخیره‌سازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت غرفه‌های عرضه میوه افزود: در حال حاضر ۱۲۰ غرفه عرضه میوه در استان فعال است که از این تعداد ۴۰ غرفه در بیرجند و ۸۰ غرفه در مراکز بخش‌ها و شهرستان‌ها مستقر هستند.

مدیرکل تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: علاوه بر غرفه‌های ثابت، عرضه سیار نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون در ۳۰ روستا توزیع انجام شده است.

رضوی با بیان اینکه با نزدیک شدن به سیزده‌بدر احتمال افزایش مصرف وجود دارد، گفت: در دو تا سه روز آینده نیز توزیع سیار در روستاهای بیشتری انجام خواهد شد تا دسترسی مردم به میوه تنظیم بازاری تسهیل شود.

وی درباره میزان استقبال مردم نیز گفت: استقبال در مناطق مختلف متفاوت بوده و در روستاهایی که مسافران نوروزی بیشتری حضور داشتند، میزان تقاضا نیز بیشتر بوده است.

مدیرکل تعاون روستایی خراسان جنوبی تأکید کرد: میوه‌های عرضه‌شده در طرح تنظیم بازار نوروزی با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6787840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها