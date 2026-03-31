رشد توزیع میوه نوروزی در خراسان جنوبی؛ عرضه سیار در روستاها

رضوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح تنظیم بازار نوروزی تاکنون ۱۶۰ تن میوه در استان توزیع شده و ۱۴۰ تن دیگر نیز برای عرضه در روزهای آینده ذخیرهسازی شده است.
وی با اشاره به فعالیت غرفههای عرضه میوه افزود: در حال حاضر ۱۲۰ غرفه عرضه میوه در استان فعال است که از این تعداد ۴۰ غرفه در بیرجند و ۸۰ غرفه در مراکز بخشها و شهرستانها مستقر هستند.
مدیرکل تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: علاوه بر غرفههای ثابت، عرضه سیار نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون در ۳۰ روستا توزیع انجام شده است.
رضوی با بیان اینکه با نزدیک شدن به سیزدهبدر احتمال افزایش مصرف وجود دارد، گفت: در دو تا سه روز آینده نیز توزیع سیار در روستاهای بیشتری انجام خواهد شد تا دسترسی مردم به میوه تنظیم بازاری تسهیل شود.
وی درباره میزان استقبال مردم نیز گفت: استقبال در مناطق مختلف متفاوت بوده و در روستاهایی که مسافران نوروزی بیشتری حضور داشتند، میزان تقاضا نیز بیشتر بوده است.
مدیرکل تعاون روستایی خراسان جنوبی تأکید کرد: میوههای عرضهشده در طرح تنظیم بازار نوروزی با قیمتی پایینتر از بازار آزاد در اختیار مردم قرار میگیرد.
