خسارات سیل و تگرگ به بخش کشاورزی دامغان؛ برآوردها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت‌آبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی دامغان با تأکید بر اهمیت پایش فنی و میدانی مزارع در فروردین‌ماه اظهار کرد: در این مقطع از سال، رصد دقیق مزارع غلات از نظر آفات، بیماری‌ها به‌ویژه زنگ زرد غلات و همچنین وضعیت علف‌های هرز، نقش مهمی در حفظ سلامت مزارع و افزایش بهره‌وری تولید دارد.

وی افزود: کارشناسان این مدیریت و مراکز تابعه با حضور در مناطق مختلف شهرستان، به‌صورت مستمر وضعیت مزارع را بررسی و نقاط دارای نیاز به مداخله فنی را شناسایی می‌کنند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با اشاره به شرایط متغیر اقلیمی و آب‌وهوایی اخیر تصریح کرد: در کنار پایش مزارع غلات، اکیپ کارشناسی دیگری نیز مأمور بررسی و برآورد خسارات احتمالی ناشی از تگرگ و سیل در منطقه رودبار شده است تا میزان آسیب‌های واردشده به مزارع و باغات به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

شوکت آبادی ادامه داد: این اقدامات در راستای صیانت از تولید، حمایت از بهره‌برداران و پیشگیری از بروز خسارات گسترده‌تر انجام می‌شود و تداوم آن می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید در سال زراعی جاری داشته باشد.

وی افزود: با همکاری کارشناسان و بهره‌برداران، روند پایش و ارزیابی مزارع با جدیت ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود هرگونه آفت، بیماری یا خسارت احتمالی در سریع‌ترین زمان شناسایی و مدیریت شود.